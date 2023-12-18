ЕС принял 12-й пакет санкций против России

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Сегодня, 18 декабря, Европейский Союз принял 12-й пакет санкций против России. Ограничения направлены на важные сектора экономики страны-агрессора и возможности обходить прошлые санкции.

Об этом сообщает Евросовет.

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"Этим 12-м пакетом мы предлагаем мощный набор новых санкций и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину. Наше послание четкое, как я уже заявлял, когда председательствовал на неформальном заседании Совета министров иностранных дел в Киеве: мы остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине и будем продолжать поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", — подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

С 1 января 2024 года, в частности, вводятся запреты на импорт природных и синтетических алмазов, а также ювелирных изделий с бриллиантами, обработанных или произведенных в России.

Реакция Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что новый пакет предусматривает ряд секторальных ограничений. Среди них:

постепенный запрет на импорт российских алмазов;

запрет на предоставление программного обеспечения для промышленного производства;

расширен запрет на импорт из РФ сжиженного нефтяного газа, чугуна, черных металлов.

Вдобавок ЕС вводит частичный запрет транзита через Россию товаров, которые могут увеличить промышленные мощности, а также усиливается механизм ограничения цен на российскую нефть. Также был расширен запрет на экспорт компонентов беспилотников и высокотехнологичных товаров.

"Давление на Россию должно системно продолжаться. Чтобы обескровить российскую военную машину. Чтобы агрессор почувствовал цену развязанной войны и дорого заплатил за страдания и разрушения, нанесенные Украине", — подчеркнул Шмыгаль.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что ему приятно, что ряд рекомендаций группы Макфола — Ермака были учтены партнерами Украины.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Япония ввела новые санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины. В целом правительство страны добавило в санкционный перечень еще 57 российских компаний и шесть компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Армении, Сирии и Узбекистана.