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Под новые санкции ЕС попали родственники экс-главы Кремля — кто еще в списке

18 декабря 2023 21:09
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Илья Рябинин
редактор
Под новые санкции ЕС попали родственники экс-главы Кремля — кто еще в списке
Экс-президент России Дмитрий Медведев, чьи родственники в списке санкций. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Официальный журнал ЕС сегодня показал перечень попавших под санкции физических и юридических лиц в рамках принятого 12-го пакета Евросоюза. В список даже попали родственники бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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В списке содержатся имена российских пропагандистов и коллаборантов с временно оккупированных территорий и Крыма, пропагандистские местные компании теле- и радиовещания, а также их руководящий состав.

Среди топ-чиновников страны-террористки в список попали:

  • сын бывшего президента России Дмитрия Медведева Илья;
  • главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов;
  • глава Московской городской думы Алексей Шапошников;
  • и весь состав российской ЦИК.

Санкции также распространились на нескольких членов российской военно-промышленной комиссии, на российский финрегулятор Росфинмониторинг и на его директора Юрия Чиханчина, а также на директоров ряда оборонных предприятий, среди которых — гендиректор российской ракетостроительной компании КТРВ Борис Обносов, ранее попавший под чешские санкции.

Санкционное давление также на себе ощутит ряд предприятий российского ВПК:

  • Санкт-Петербургское предприятие "Спецмаш";
  • Пермский пороховой завод;
  • подразделение "Уралвагонзавода" "Уралтрансмаш" из Екатеринбурга;
  • авиастроительная компания "Туполев";
  • Казанский вертолетный завод;
  • Тульский оружейный завод.

Также под санкции попали несколько российских военных и частных военных компаний, ведущих агрессию против Украины, в частности, соучредитель ЧВК "Редут" Анатолий Каразий.

Напомним, что сегодня Евросоюз принял 12-й пакет санкций против России. Ограничения направлены на важные сектора экономики страны-агрессора и возможности обходить прежние санкции.

Ранее санкции против страны-террористки ввела Япония: правительство премьер-министра страны Фумио Кишиды добавило в санкционный перечень 57 российских компаний и шесть компаний из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана.

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