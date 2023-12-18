Под новые санкции ЕС попали родственники экс-главы Кремля — кто еще в списке
Официальный журнал ЕС сегодня показал перечень попавших под санкции физических и юридических лиц в рамках принятого 12-го пакета Евросоюза. В список даже попали родственники бывшего президента России Дмитрия Медведева.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Список подсанкционных лиц и компаний из РФ
В списке содержатся имена российских пропагандистов и коллаборантов с временно оккупированных территорий и Крыма, пропагандистские местные компании теле- и радиовещания, а также их руководящий состав.
Среди топ-чиновников страны-террористки в список попали:
- сын бывшего президента России Дмитрия Медведева Илья;
- главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов;
- глава Московской городской думы Алексей Шапошников;
- и весь состав российской ЦИК.
Санкции также распространились на нескольких членов российской военно-промышленной комиссии, на российский финрегулятор Росфинмониторинг и на его директора Юрия Чиханчина, а также на директоров ряда оборонных предприятий, среди которых — гендиректор российской ракетостроительной компании КТРВ Борис Обносов, ранее попавший под чешские санкции.
Санкционное давление также на себе ощутит ряд предприятий российского ВПК:
- Санкт-Петербургское предприятие "Спецмаш";
- Пермский пороховой завод;
- подразделение "Уралвагонзавода" "Уралтрансмаш" из Екатеринбурга;
- авиастроительная компания "Туполев";
- Казанский вертолетный завод;
- Тульский оружейный завод.
Также под санкции попали несколько российских военных и частных военных компаний, ведущих агрессию против Украины, в частности, соучредитель ЧВК "Редут" Анатолий Каразий.
Напомним, что сегодня Евросоюз принял 12-й пакет санкций против России. Ограничения направлены на важные сектора экономики страны-агрессора и возможности обходить прежние санкции.
Ранее санкции против страны-террористки ввела Япония: правительство премьер-министра страны Фумио Кишиды добавило в санкционный перечень 57 российских компаний и шесть компаний из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана.
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