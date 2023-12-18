Под новые санкции ЕС попали родственники экс-главы Кремля — кто еще в списке

Экс-президент России Дмитрий Медведев, чьи родственники в списке санкций. Иллюстративное фото: росСМИ

Официальный журнал ЕС сегодня показал перечень попавших под санкции физических и юридических лиц в рамках принятого 12-го пакета Евросоюза. В список даже попали родственники бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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В списке содержатся имена российских пропагандистов и коллаборантов с временно оккупированных территорий и Крыма, пропагандистские местные компании теле- и радиовещания, а также их руководящий состав.

Среди топ-чиновников страны-террористки в список попали:

сын бывшего президента России Дмитрия Медведева Илья;

главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов;

глава Московской городской думы Алексей Шапошников;

и весь состав российской ЦИК.

Санкции также распространились на нескольких членов российской военно-промышленной комиссии, на российский финрегулятор Росфинмониторинг и на его директора Юрия Чиханчина, а также на директоров ряда оборонных предприятий, среди которых — гендиректор российской ракетостроительной компании КТРВ Борис Обносов, ранее попавший под чешские санкции.

Санкционное давление также на себе ощутит ряд предприятий российского ВПК:

Санкт-Петербургское предприятие "Спецмаш";

Пермский пороховой завод;

подразделение "Уралвагонзавода" "Уралтрансмаш" из Екатеринбурга;

авиастроительная компания "Туполев";

Казанский вертолетный завод;

Тульский оружейный завод.

Также под санкции попали несколько российских военных и частных военных компаний, ведущих агрессию против Украины, в частности, соучредитель ЧВК "Редут" Анатолий Каразий.

Напомним, что сегодня Евросоюз принял 12-й пакет санкций против России. Ограничения направлены на важные сектора экономики страны-агрессора и возможности обходить прежние санкции.

Ранее санкции против страны-террористки ввела Япония: правительство премьер-министра страны Фумио Кишиды добавило в санкционный перечень 57 российских компаний и шесть компаний из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана.