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Австрія зняла вето на 12 пакет санкцій ЄС проти Росії після поступки України

17 грудня 2023 08:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Австрія зняла вето на 12 пакет санкцій ЄС проти Росії після поступки України
Канцлер Австрії Карл Нехаммер. Фото: stern.de
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Австрія зняла вето на 12 пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. Відповідне рішення було прийнято, коли Україна виключила Raiffeisen Bank International зі списку "спонсорів війни".

Про це повідомляє Reuters.

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Канцлер Австрії Карл Нехаммер підтримав остаточне рішення саміту країн ЄС. Під час нього було ухвалено запровадження 12 пакета санкцій проти РФ. Після того, як Україна внесла до "списку спонсорів війни" Raiffeisen Bank International посадовець наклав вето на санкції.

Австрія наполягала на тому, щоб Raiffeisen Bank International виключили з українського списку, який називають "міжнародними спонсорами війни". Він має на меті присоромити компанії, які ведуть бізнес
у Росії та підтримують військові дії, наприклад, сплачуючи податки. Цей банк було внесено до списку через продовження його робити у Росії. Зазначається, що Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг критикував рішення України про створення такого списку.

Нагадаємо, адміністрація президента Джо Байдена наклала санкції на понад 250 осіб і компаній за підтримку війни Росії на території України. Серед них 85, які запропонувала група Макфола — Єрмака.

Додамо, Японія запровадила нові санкції проти Росії через її агресію щодо України. Загалом уряд країни додав до санкційного переліку ще 57 російських компаній та шість компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Сирії та Узбекистану.

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