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Австрия сняла вето на 12 пакет санкций ЕС против России после уступки Украины

17 декабря 2023 08:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Австрия сняла вето на 12 пакет санкций ЕС против России после уступки Украины
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото: stern.de
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Австрия сняла вето на 12-й пакет санкций Европейского союза против России. Соответствующее решение было принято, когда Украина исключила Raiffeisen Bank International из "списка спонсоров войны".

Об этом сообщает Reuters.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал окончательное решение саммита стран ЕС. В ходе него было принято введение 12 пакета санкций против РФ. После того как Украина внесла в "список спонсоров войны" Raiffeisen Bank International, чиновник наложил вето на санкции.

Австрия настаивала на том, чтобы Raiffeisen Bank International исключили из украинского списка, который называют "международными спонсорами войны". Главной его целью есть пристыдить компании, ведущие бизнес
в России и военные действия, например, платя налоги. Этот банк был внесен в список из-за продолжения его работы в России. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг критиковал решение Украины о создании такого списка.

Напомним, администрация президента Джо Байдена наложила санкции более чем на 250 человек и компаний за поддержку войны России на территории Украины. Среди них 85, которые предложила группа Макфола — Ермака.

Добавим, Япония ввела новые санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины. В целом правительство страны добавило в санкционный перечень еще 57 российских компаний и шесть компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Армении, Сирии и Узбекистана.

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