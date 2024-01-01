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Защита Украины — одно из главных достижений США в 2023 году, — Байден

1 января 2024 03:29
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Достижения США - помощь Украине Защита Украины - одно из главных достижений США в 2023 году, - Байден
Джа Байден. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Президент США Джо Байден назвал защиту Украины, Израиля и других партнеров от внешней агрессии одним из самых главных достижений США в 2023 году.

Об этом говорится в сообщении американского лидера на его официальной странице в соцсети Х.

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Достижение США в 2023 году. Фото: Twitter/POTUS

Что сказал Байден

"Стояли на защите наших союзников и партнеров в Израиле, Украине и по всему миру, а также укрепляли наши альянсы по всему миру", — заявил Байден.

Об основных достижениях своей администрации за прошедший год президент США написал в разделе "Укрепление демократии в стране и за рубежом".

Байден также отметил утихомиривание инфляции, разрешение климатического кризиса, усиление инвестиций в американское производство, создание новых рабочих мест, повышение доступности высшего образования, уменьшение насилия в государстве и т.д.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против банков мира. Речь идет о том, что финансируют поставки товаров для российской армии.

Напомним, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена все активнее дает понять, что поддерживает конфискацию замороженных активов российского Центробанка на сумму более 300 миллиардов долларов. Она начала "срочные переговоры" с союзниками по использованию этих средств для помощи Украине в момент, когда финансовая поддержка ослабевает.

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