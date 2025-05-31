Західні літаки, які отримала Україна, підключать до "Wi-Fi" НАТО

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко після підписання угоди. Фото: Міноборони

Літаки, які Україна отримала від західних партнерів, під'єднають до так званого "військового Wi-Fi" Північноатлантичного Альянсу. Йдеться про такі повітряні судна, як F-16 та Mirage.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook.

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"Підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО – Системний інтерфейс Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI)", — йдеться у повідомленні.

За словами Черногоренко, це стало можливим завдяки Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Міноборони України, Генштабу,

Вона уточнила, що програмне забезпечення є елементом системи бойового управління з використанням протоколу передачі даних Link-16 — "військового Wi-Fi" НАТО. Він забезпечує управління літаками, засобами інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони таких як Patriot, які отримала Україна.

Представниця міністерства пояснила, що CSI використовує більшість країн НАТО, тому це забезпечить повну взаємосумісність з партнерами.

Скриншот допису Черногоренко

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