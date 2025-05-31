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Західні літаки в Україні підключать до "військового Wi-Fi" НАТО

31 травня 2025 14:56
Євгенія Брюховецька - редактор
Західні літаки, які отримала Україна, підключать до "Wi-Fi" НАТО
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко після підписання угоди. Фото: Міноборони
Євгенія Брюховецька - редактор

Літаки, які Україна отримала від західних партнерів, під'єднають до так званого "військового Wi-Fi" Північноатлантичного Альянсу. Йдеться про такі повітряні судна, як F-16 та Mirage.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook.

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"Підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО – Системний інтерфейс Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI)", — йдеться у повідомленні.

За словами Черногоренко, це стало можливим завдяки Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Міноборони України, Генштабу,

Вона уточнила, що програмне забезпечення є елементом системи бойового управління з використанням протоколу передачі даних Link-16 — "військового Wi-Fi" НАТО. Він забезпечує управління літаками, засобами інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони таких як Patriot, які отримала Україна. 

Представниця міністерства пояснила, що CSI використовує більшість країн НАТО, тому це забезпечить повну взаємосумісність з партнерами. 

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Скриншот допису Черногоренко

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли про системи ППО, які точно знадобилися б Україні.

А Україна підписала з Німеччиною контракт на системи IRIS-T й ракети до них.

Міноборони ППО літаки війна в Україні F-16 Mirage 2000
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