Залізний купол і не тільки — найкращі системи ППО для України

Система ППО Dragon Fire. Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Україна постійно потребує засобів ППО, щоб захищатися від російських атак по українських містах. Про це буквально на кожній зустрічі говорить президент України Володимир Зеленський, на цьому постійно наголошує українська влада на будь-яких переговорах з союзниками.

Поки що засобів ППО, як і боєприпасів до них, недостатньо, щоб ефективно протистояти масованим російським атакам. Українські захисники неба роблять все можливе, щоб максимально ефективно використати те, що є в наявності, проте на 100% відбиватись від атак РФ наразі не вдається.

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Натомість у світі продовжують розвиватись та удосконалюватись засоби ППО. Деякі з них вже вражають ефективністю, деякі мають дуже серйозний потенціал.

Всі вони можуть бути цікавими для України. Звісно ж прямо всі ми не отримаємо, і було б щастям отримати хоча б частину з них, але можна ж помріяти, правда?

Iron Beam, Ізраїль

Про цю ізраїльську систему ППО ЗМІ дізналися зовсім недавно. Вона ще офіційно не надійшла на озброєння ЦАХАЛ, але вже була випробувана. Як пише Times of Israel, це відбулось прямо під час бойових дій проти "Хезболли".

У ЗМІ додають, що про існування цієї системи стало відомо лише через шість місяців після завершення операції в Лівані.

Це зменшена версія лазерної системи перехоплення Iron Beam, яку Армія оборони Ізраїлю отримає цього року. Розроблена оборонною компанією Rafael.

На відео показано момент бойового застосування: лазерний промінь, який пропалює крило дрона.

"Залізний купол", Ізраїль

Якщо вже почали з Ізраїлю, варто згадати й найвідомішу ППО цієї країни, про яку в Україні говорять дуже часто.

Це вже класична для ЗМІ, але дуже ефективна система ППО, яка стала відомою у всьому світі.

Вперше вона була розгорнута 27 березня 2011 року. У квітні 2011 року вона вже знищила ракету Град, а з часом почала показувати свою ефективність.

В Україні часто говорять про необхідність подібної "Залізному куполу" системи. Але далі розмов справа не пішла. Ба більше, є певні дискусії, чи справді вона буде для нас корисною.

Dragon Fire, Велика Британія

Це британська лазерна система ППО, яка була випробувана у січні 2024 року, але досі знаходиться в розробці.

В її основі система LDEW (лазерно-спрямована енергетична зброя), головне завдання — безпечне керування та фокусування променя високої потужності з надзвичайною точністю на великій відстані.

Dragon Fire має з'явитися на військових кораблях Британії до 2027 року. При цьому, Збройні Сили України можуть отримати її ще раніше.

LOCUST, США

Як пише "АрміяІнформ", LOCUST — це лазерна зброя для ППО малої дальності потужністю до 20 кВт.

Система автономна, що забезпечує мобільність і швидке розгортання, і може бути легко переміщена за допомогою базового обладнання.

Також система оснащена радаром і модулем спостереження, розташованим на висувній щоглі й закріпленій на піддоні, що відповідає стандарту 463L для зручності переміщення.

LaWS, США

Лазерна система, розробка якої розпочалася ще у 2007 році. Призначена для знищення безпілотників, невеликих морських суден та винищувачів, а також придушення електронних систем повітряних цілей.

За точністю, швидкістю і вартістю набагато випереджає аналогічне за призначенням ракетне озброєння.

Тризуб, Україна

Ну і цей варіант було важко не згадати. Про нього почали активно говорити рік тому.

Командувач безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський оголосив про появу в України власної лазерної зброї. Вона називається "Тризуб".

Він же зазначив, що Україна вже може на висоті понад 2 км збивати цим лазером літаки.

На момент оголошення про появу цієї зброї було заявлено, що проводяться роботи над її масштабуванням та посиленням.

Про характеристики не було сказано.

Нагадаємо, Україна підписала з Німеччиною контракт на засоби ППО. Йдеться про системи IRIS-T і ракети до них.

Росіяни останнім часом запускають по Україні балістичні ракети "Іскандер", які летять по іншій траєкторії, маневруючи і ускладнюючи роботу протиповітряної оборони. Однак система Patriot може збивати навіть такі ворожі цілі.