Железный купол и не только — лучшие системы ПВО для Украины

Система ПВО Dragon Fire. Фото: Министерство обороны Великобритании

Украина постоянно нуждается в средствах ПВО, чтобы защищаться от российских атак по украинским городам. Об этом буквально на каждой встрече говорит президент Украины Владимир Зеленский, это постоянно подчеркивает украинская власть на любых переговорах с союзниками.

Пока что средств ПВО, как и боеприпасов к ним, недостаточно, чтобы эффективно противостоять массированным российским атакам. Украинские защитники неба делают все возможное, чтобы максимально эффективно использовать то, что есть в наличии, однако на 100% отбиваться от атак РФ пока не удается.

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Зато в мире продолжают развиваться и совершенствоваться средства ПВО. Некоторые из них уже поражают эффективностью, некоторые имеют очень серьезный потенциал.

Все они могут быть интересными для Украины. Конечно же прямо все мы не получим, и было бы счастьем получить хотя бы часть из них, но можно же помечтать, правда?

Iron Beam, Израиль

Об этой израильской системе ПВО СМИ узнали совсем недавно. Она еще официально не поступила на вооружение ЦАХАЛ, но уже была испытана. Как пишет Times of Israel, это произошло прямо во время боевых действий против "Хезболлы".

В СМИ добавляют, что о существовании этой системы стало известно лишь через шесть месяцев после завершения операции в Ливане.

Это уменьшенная версия лазерной системы перехвата Iron Beam, которую Армия обороны Израиля получит в этом году. Разработана оборонной компанией Rafael.

На видео показан момент боевого применения: лазерный луч, который прожигает крыло дрона.

"Железный купол", Израиль

Если уж начали с Израиля, стоит упомянуть и самую известную ПВО этой страны, о которой в Украине говорят очень часто.

Это уже классическая для СМИ, но очень эффективная система ПВО, которая стала известной во всем мире.

Впервые она была развернута 27 марта 2011 года. В апреле 2011 года она уже уничтожила ракету Град, а со временем начала показывать свою эффективность.

В Украине часто говорят о необходимости подобной "Железному куполу" системы. Но дальше разговоров дело не пошло. Более того, есть определенные дискуссии, действительно ли она будет для нас полезной.

Dragon Fire, Великобритания

Это британская лазерная система ПВО, которая была испытана в январе 2024 года, но до сих пор находится в разработке.

В ее основе система LDEW (лазерно-направленное энергетическое оружие), главная задача — безопасное управление и фокусировка луча высокой мощности с чрезвычайной точностью на большом расстоянии.

Dragon Fire должен появиться на военных кораблях Британии до 2027 года. При этом Вооруженные силы Украины могут получить ее еще раньше.

LOCUST, США

Как пишет "АрмияИнформ", LOCUST — это лазерное оружие для ПВО малой дальности мощностью до 20 кВт.

Система автономна, что обеспечивает мобильность и быстрое развертывание, и может быть легко перемещена с помощью базового оборудования.

Также система оснащена радаром и модулем наблюдения, расположенным на выдвижной мачте и закрепленным на поддоне, соответствующем стандарту 463L для удобства перемещения.

LaWS, США

Лазерная система, разработка которой началась еще в 2007 году. Предназначена для уничтожения беспилотников, небольших морских судов и истребителей, а также подавления электронных систем воздушных целей.

По точности, скорости и стоимости намного опережает аналогичное по назначению ракетное вооружение.

Тризуб, Украина

Ну и этот вариант было трудно не упомянуть. О нем начали активно говорить год назад.

Командующий беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский объявил о появлении у Украины собственного лазерного оружия. Оно называется "Тризуб".

Он же отметил, что Украина уже может на высоте более 2 км сбивать этим лазером самолеты.

На момент объявления о появлении этого оружия было заявлено, что проводятся работы над его масштабированием и усилением.

О характеристиках не было сказано.

Напомним, Украина подписала с Германией контракт на средства ПВО. Речь идет о системах IRIS-T и ракетах к ним.

Россияне в последнее время запускают по Украине баллистические ракеты "Искандер", которые летят по другой траектории, маневрируя и усложняя работу противовоздушной обороны. Однако система Patriot может сбивать даже такие вражеские цели.