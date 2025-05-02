Зеленський провів нараду щодо розвитку флоту F-16

Президент України Володимир Зеленський проводить нараду щодо F-16. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 2 травня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків. Зокрема мовиться про винищувачі F-16.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Президент України Володимир Зеленський проводить нараду щодо F-16. Фото: Зеленський/Telegram

Українські F-16 — Зеленський провів нараду

"Українські F-16. Провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків", — зазначив лідер країни.

А також додав, що під час наради були обговорені усі головні питання. Зокрема, йшлося про винищувачі F-16, які вже в Україні. Також говорили й про літаки F-16, які очікуються найближчим часом.

Крім того, учасники нараду обговорили системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію.

"Дякую всім, хто посилює наші дії в небі", — резюмував президент.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що на початку квітня цього року Командувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна незабаром отримає нову партію додаткових F-16.

Крім того, нещодавно Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки передали Україні списані винищувачі F-16.