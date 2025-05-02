Зеленский провел совещание по развитию флота F-16

Зеленский провел совещание по развитию украинского флота F-16
В пятницу, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию украинского флота военных самолетов. В частности говорится об истребителях F-16.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram.
Украинские F-16 — Зеленский провел совещание
"Украинские F-16. Провел совещание по развитию нашего флота военных самолетов", — отметил лидер страны.
А также добавил, что во время совещания были обсуждены все главные вопросы. В частности, речь шла об истребителях F-16, которые уже в Украине. Также говорили и о самолетах F-16, которые ожидаются в ближайшее время.
Кроме того, участники совещания обсудили системные решения, которые помогут эффективнее готовить и применять нашу военную авиацию.
"Спасибо всем, кто усиливает наши действия в небе", — резюмировал президент.
Напомним, что в начале апреля этого года Командующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина вскоре получит новую партию дополнительных F-16.
Кроме того, недавно Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки передали Украине списанные истребители F-16.
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