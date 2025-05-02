Зеленский провел совещание по развитию флота F-16

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание по F-16. Фото: Зеленский/Telegram

В пятницу, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию украинского флота военных самолетов. В частности говорится об истребителях F-16.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание по F-16. Фото: Зеленский/Telegram

Украинские F-16 — Зеленский провел совещание

"Украинские F-16. Провел совещание по развитию нашего флота военных самолетов", — отметил лидер страны.

А также добавил, что во время совещания были обсуждены все главные вопросы. В частности, речь шла об истребителях F-16, которые уже в Украине. Также говорили и о самолетах F-16, которые ожидаются в ближайшее время.

Кроме того, участники совещания обсудили системные решения, которые помогут эффективнее готовить и применять нашу военную авиацию.

"Спасибо всем, кто усиливает наши действия в небе", — резюмировал президент.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что в начале апреля этого года Командующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина вскоре получит новую партию дополнительных F-16.

Кроме того, недавно Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки передали Украине списанные истребители F-16.