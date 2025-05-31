Западные самолеты, которые получила Украина, подключат к "Wi-Fi" НАТО

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко после подписания соглашения. Фото: Минобороны

Самолеты, которые Украина получила от западных партнеров, подключат к так называемому "военному Wi-Fi" Североатлантического Альянса. Речь идет о таких воздушных судах, как F-16 и Mirage.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook.

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"Подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО — Системный интерфейс Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI)", — говорится в сообщении.

По словам Черногоренко, это стало возможным благодаря Правительственному офису координации европейской и евроатлантической интеграции Минобороны Украины, Генштаба,

Она уточнила, что программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 — "военного Wi-Fi" НАТО. Он обеспечивает управление самолетами, средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны таких как Patriot, которые получила Украина.

Представительница министерства пояснила, что CSI использует большинство стран НАТО, поэтому это обеспечит полную совместимость с партнерами.

Скриншот поста Черногоренко

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