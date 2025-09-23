Тейленол — Трамп пов'язав аутизм із вживанням парацетамолу

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп пов'язав аутизм із вживанням парацетамолу вагітними жінками. Після його заяви акції фармацевтичної компанії, яка виробляє препарат Тайленол, різко впали.

Про це повідомляє Finacial Times.

Заява Трампа про аутизм

Дональд Трамп 23 вересня закликав вагітних жінок відмовитися від знеболювального препарату Тайленол, активною речовиною якого є парацетамол. За його словами, він нібито підвищує ризик захворювання новонародженої дитини на аутизм.

Американський президент не надав жодних доказів, аби підтвердити свою заяву, однак акції компанії Kenvue, яка є виробником Тайленолу, все ж впали на 7%.

Водночас Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США заявило, що додасть попередження про підвищений ризик захворювання на аутизм до етикетки препарату.

Видання пише, що раніше адвокати вже подавали позови проти Kenvue, стверджуючи, що Тайленол пов'язаний з аутизмом та розладами дефіциту уваги. Однак через брак доказів усі справи були закриті.

Нагадаємо, нещодавно через Трампа телеканал ABC звільнив популярного ведучого. Президенту США не сподобався жарт щодо його реакції на смерть Чарлі Кірка.

Також ми писали, що 17 вересня Дональд Трамп та його дружина прибули до Великої Британії. Однак під час цього візиту американський лідер неодноразово порушив королівський етикет.