Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Заява Трампа про аутизм — як це вплинуло на фармкомпанію

Заява Трампа про аутизм — як це вплинуло на фармкомпанію

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 11:52
Тейленол — Трамп пов'язав аутизм із вживанням парацетамолу
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп пов'язав аутизм із вживанням парацетамолу вагітними жінками. Після його заяви акції фармацевтичної компанії, яка виробляє препарат Тайленол, різко впали.

Про це повідомляє Finacial Times

Реклама
Читайте також:

Заява Трампа про аутизм

Дональд Трамп 23 вересня закликав вагітних жінок відмовитися від знеболювального препарату Тайленол, активною речовиною якого є парацетамол. За його словами, він нібито підвищує ризик захворювання новонародженої дитини на аутизм. 

Американський президент не надав жодних доказів, аби підтвердити свою заяву, однак акції компанії Kenvue, яка є виробником Тайленолу, все ж впали на 7%. 

Водночас Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США заявило, що додасть попередження про підвищений ризик захворювання на аутизм до етикетки препарату.

Видання пише, що раніше адвокати вже подавали позови проти Kenvue, стверджуючи, що Тайленол пов'язаний з аутизмом та розладами дефіциту уваги. Однак через брак доказів усі справи були закриті. 

Нагадаємо, нещодавно через Трампа телеканал ABC звільнив популярного ведучого. Президенту США не сподобався жарт щодо його реакції на смерть Чарлі Кірка.

Також ми писали, що 17 вересня Дональд Трамп та його дружина прибули до Великої Британії. Однак під час цього візиту американський лідер неодноразово порушив королівський етикет

Дональд Трамп ліки компанії акції аутизм
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації