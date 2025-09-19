Відео
Україна
Головна Новини дня Через Трампа вигнали популярного ведучого — як образив лідера США

Через Трампа вигнали популярного ведучого — як образив лідера США

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 02:52
Через образу Трампа з телеканалу звільнили ведучого Джиммі Кіммела
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Телеканал ABC звільнив популярного телеведучого Джиммі Кіммела після жарту щодо реакції Трампа на смерть Чарлі Кірка. Сам лідер США назвав його "не талановитим" та "з низькими рейтингами".

Свій негатив на телеведучого Трамп вивалив під час чергової пресконференції, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Що Трамп заявив про Кіммела

 

Журналісти зацікавились думкою президента США після звільнення з ABC цього ведучого, на що Трамп не забарився з відповіддю.

"Джиммі Кіммел не талановита людина. У нього були жахливі рейтинги, його давно мали звільнити", — сказав Трамп. 

Як Кіммел розізлив Трампа

У своєму шоу Джиммі Кіммел розкритикував республіканців та Трампа особисто, що ті намагаються набрати політичних балів на смерті їхнього прихильника. 

Телеведучий продемонстрував відео, де на питання журналістів про психологічний стан Трампа після такої трагедії той став розповідати, що "тримається нормально і розпочав будівництво нового бального залу для Білого дому, чого не було вже 150 років".

Раніше Дональд Трамп заявив, що Європа має запровадити санкції проти Китаю і таким чином це допоможе зупинити війну в Україні. Нібито тоді Китай натисне на Путіна в цьому питанні.

Також повідомлялось, що Трамп дуже розчарований Путіним. Президент США вважає, що диктатор РФ його підвів. 

США Дональд Трамп звільнення критика телеведучі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
