Главная Новости дня Из-за Трампа выгнали популярного ведущего — чем обидел лидера США

Из-за Трампа выгнали популярного ведущего — чем обидел лидера США

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 02:52
Из-за оскорбления Трампа с телеканала уволили ведущего Джимми Киммела
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Телеканал ABC уволил популярного телеведущего Джимми Киммела после шутки о реакции Трампа на смерть Чарли Кирка. Сам лидер США назвал его "не талантливым" и "с низкими рейтингами".

Свой негатив на телеведущего Трамп вывалил во время очередной пресс-конференции, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что Трамп заявил о Киммеле

 

Журналисты заинтересовались мнением президента США после увольнения с ABC этого ведущего, на что Трамп не замедлил с ответом.

"Джимми Киммел не талантливый человек. У него были ужасные рейтинги, его давно должны были уволить", — сказал Трамп.

Как Киммел разозлил Трампа

В своем шоу Джимми Киммел раскритиковал республиканцев и Трампа лично, что те пытаются набрать политических баллов на смерти их сторонника.

Телеведущий продемонстрировал видео, где на вопрос журналистов о психологическом состоянии Трампа после такой трагедии тот стал рассказывать, что "держится нормально и начал строительство нового бального зала для Белого дома, чего не было уже 150 лет".

Ранее Дональд Трамп заявил, что Европа должна ввести санкции против Китая и таким образом это поможет остановить войну в Украине. Якобы тогда Китай надавит на Путина в этом вопросе.

Также сообщалось, что Трамп очень разочарован Путиным. Президент США считает, что диктатор РФ его подвел.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
