Тейленол — Трамп связал аутизм с употреблением парацетамола

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп связал аутизм с употреблением парацетамола беременными женщинами. После его заявления акции фармацевтической компании, которая производит препарат Тайленол, резко упали.

Об этом сообщает Finacial Times.

Реклама

Читайте также:

Заявление Трампа об аутизме

Дональд Трамп 23 сентября призвал беременных женщин отказаться от обезболивающего препарата Тайленол, активным веществом которого является парацетамол. По его словам, он якобы повышает риск заболевания новорожденного ребенка аутизмом.

Американский президент не предоставил никаких доказательств, чтобы подтвердить свое заявление, однако акции компании Kenvue, которая является производителем Тайленола, все же упали на 7%.

В то же время Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США заявило, что добавит предупреждение о повышенном риске заболевания аутизмом к этикетке препарата.

Издание пишет, что ранее адвокаты уже подавали иски против Kenvue, утверждая, что Тайленол связан с аутизмом и расстройствами дефицита внимания. Однако из-за нехватки доказательств все дела были закрыты.

Напомним, недавно из-за Трампа телеканал ABC уволил популярного ведущего. Президенту США не понравилась шутка о его реакции на смерть Чарли Кирка.

Также мы писали, что 17 сентября Дональд Трамп и его жена прибыли в Великобританию. Однако во время этого визита американский лидер неоднократно нарушил королевский этикет.