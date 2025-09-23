Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Заявление Трампа об аутизме — как это повлияло на фармкомпанию

Заявление Трампа об аутизме — как это повлияло на фармкомпанию

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 11:52
Тейленол — Трамп связал аутизм с употреблением парацетамола
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп связал аутизм с употреблением парацетамола беременными женщинами. После его заявления акции фармацевтической компании, которая производит препарат Тайленол, резко упали.

Об этом сообщает Finacial Times.

Реклама
Читайте также:

Заявление Трампа об аутизме

Дональд Трамп 23 сентября призвал беременных женщин отказаться от обезболивающего препарата Тайленол, активным веществом которого является парацетамол. По его словам, он якобы повышает риск заболевания новорожденного ребенка аутизмом.

Американский президент не предоставил никаких доказательств, чтобы подтвердить свое заявление, однако акции компании Kenvue, которая является производителем Тайленола, все же упали на 7%.

В то же время Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США заявило, что добавит предупреждение о повышенном риске заболевания аутизмом к этикетке препарата.

Издание пишет, что ранее адвокаты уже подавали иски против Kenvue, утверждая, что Тайленол связан с аутизмом и расстройствами дефицита внимания. Однако из-за нехватки доказательств все дела были закрыты.

Напомним, недавно из-за Трампа телеканал ABC уволил популярного ведущего. Президенту США не понравилась шутка о его реакции на смерть Чарли Кирка.

Также мы писали, что 17 сентября Дональд Трамп и его жена прибыли в Великобританию. Однако во время этого визита американский лидер неоднократно нарушил королевский этикет.

Дональд Трамп лекарства компании акции аутизм
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации