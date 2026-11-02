Президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Сполучені Штати можуть піти на економічне зближення з Росією, послабивши газові санкції. У Вашингтоні уже обговорюють перехід активів російського "Новатеку" у власність США та відновлення роботи "Північного потоку-2".

Про такі загрози заявила засновниця організації Razom We Stand Світлана Романко ексклюзивно в ефірі День.LIVE.

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Торги за активи "Новатеку" в Арктиці

За лаштунками міжнародної політики тривають неофіційні перемовини між Москвою та Вашингтоном щодо виведення з-під санкцій російських енергетичних об'єктів. Йдеться про потужності компанії "Новатек". В ефірі "День.LIVE" директорка та засновниця організації Razom We Stand Світлана Романко повідомила, що росіяни шукають шляхи розмороження проєкту "Арктик СПГ-2".

Його роботу вдалося заблокувати ще у листопаді 2023 року завдяки спільній роботі партнерів із Департаментом економічних розслідувань США.

Цей комплекс складається з трьох платформ для виробництва скрапленого природного газу. Потенціал експорту оцінюється у 25-27 мільярдів доларів щорічно. Наразі сторони обговорюють тіньову схему, за якою ці платформи формально перейдуть у власність Сполучених Штатів та стануть частиною американської енергетичної інфраструктури, що дозволить оминути обмеження.

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Повернення до поновлення "Північного потоку-2" та транзиту

Ще одним тривожним сигналом є спроби повернути на європейський ринок російський трубопровідний газ. Сполучені Штати, керуючись власними економічними цілями, нібито намагаються переконати Європу відновити роботу скандального газопроводу "Північний потік-2".

"Друга велика небезпека – це "Нордстрім-2", тому що зараз, це не секрет, в нашому інформаційному полі є ця інформація, що американці намагаються схилити Європу до відкриття "Північного потоку-2" і відкрити знову газопостачання через Україну, через нашу державу, яке припинилося на початку 2025 року і добре, що припинилось", — зазначила Романко.

Також Світлана Романко зазначає, що Америка зараз підтримує Росію саме з економічною метою. Хоча дозвіл на експорт кількасот тонн дизелю здається невеликим обсягом порівняно з арктичним газом, будь-які послаблення чи відкриті порти є вкрай небезпечним прецедентом. Наразі українські правозахисники продовжують адвокаційну кампанію у Європі, виступаючи проти російського тіньового флоту.

Водночас Київ сподівається на зміни у політикумі США після виборів.

"На рахунок виборів ми дуже сподіваємося, що не буде більше таких необдуманих, суперечних юридично якихось акцій від президента Трампа", — зазначила Романко.

За її словами, існує надія на успішну кампанію демократичних лідерів та формування більш лояльного до України Конгресу. Це дасть змогу переглянути останні рішення американських відомств.

"Для нас це означає, що все законодавство, оці всі ліцензії, які Трамп нещодавно підписав, і які Міністерство фінансів підписало Сполучених Штатів, вони будуть скасовані, визнані законодавчо нелегітимними і скасовані", — пояснила керівниця Razom We Stand.

Новини.LIVE інформували, що сам Дональд Трамп різко розкритикував заклики посилити санкції проти Росії, назвавши їхніх авторів "дурними людьми". Він заявляв, що нові санкції завадили б витягти з ув'язнення американця Стівена Хаббарда.

Водночас Білий дім розпочав масштабний перегляд санкційної політики: після тимчасового послаблення обмежень на російське дизпаливо, яке держсекретар Марко Рубіо назвав мудрим кроком заради стабілізації ринку, Вашингтон готує нові поступки Кремлю.

Зокрема, адміністрація Трампа розглядає можливість скасувати введені ще у 2022 році санкції проти Російського фонду прямих інвестицій та відкрити шлях для експорту російських добрив. Якщо США підуть на цей крок, це призведе до зняття ключових банківських, логістичних і страхових заборон, що може остаточно підірвати загальний світовий санкційний режим проти Росії.