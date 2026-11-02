Президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Соединённые Штаты могут пойти на экономическое сближение с Россией, ослабив газовые санкции. В Вашингтоне уже обсуждают переход активов российской компании "Новатэк" в собственность США и возобновление работы "Северного потока-2".

Об этих угрозах заявила основательница организации Razom We Stand Светлана Романко эксклюзивно в эфире День.LIVE.

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Торги за активы "Новатека" в Арктике

За кулисами международной политики продолжаются неофициальные переговоры между Москвой и Вашингтоном о снятии санкций с российских энергетических объектов. Речь идет о мощностях компании «Новатэк». В эфире «День.LIVE» директор и основательница организации Razom We Stand Светлана Романко сообщила, что россияне ищут пути размораживания проекта «Арктик СПГ-2».

Его работу удалось заблокировать еще в ноябре 2023 года благодаря совместной работе партнеров с Департаментом экономических расследований США.

Этот комплекс состоит из трех платформ для производства сжиженного природного газа. Потенциал экспорта оценивается в 25–27 миллиардов долларов ежегодно. В настоящее время стороны обсуждают теневую схему, по которой эти платформы формально перейдут в собственность Соединенных Штатов и станут частью американской энергетической инфраструктуры, что позволит обойти ограничения.

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Эксперт подчеркнула, что реализация такого сценария станет серьёзным ударом по украинским интересам.

Возвращение к возобновлению "Северного потока-2" и транзита

Еще одним тревожным сигналом являются попытки вернуть на европейский рынок российский трубопроводный газ. Соединенные Штаты, руководствуясь собственными экономическими целями, якобы пытаются убедить Европу возобновить работу скандального газопровода «Северный поток-2».

"Вторая большая опасность — это "Северный поток-2", потому что сейчас, и это не секрет, в нашем информационном поле есть информация о том, что американцы пытаются склонить Европу к открытию "Северного потока-2" и возобновить газопоставки через Украину, через нашу страну, которые прекратились в начале 2025 года, и хорошо, что прекратились", — отметила Романко.

Также Светлана Романко отмечает, что Америка сейчас поддерживает Россию именно в экономических целях. Хотя разрешение на экспорт нескольких сотен тонн дизельного топлива кажется небольшим объемом по сравнению с арктическим газом, любые послабления или открытые порты являются крайне опасным прецедентом. В настоящее время украинские правозащитники продолжают адвокационную кампанию в Европе, выступая против российского теневого флота.

В то же время Киев надеется на изменения в политическом руководстве США после выборов.

"Что касается выборов, мы очень надеемся, что больше не будет таких необдуманных, юридически спорных действий со стороны президента Трампа", — отметила Романко.

По её словам, есть надежда на успешную кампанию лидеров Демократической партии и формирование более лояльного к Украине Конгресса. Это позволит пересмотреть последние решения американских ведомств.

"Для нас это означает, что все законодательство, все эти лицензии, которые Трамп недавно подписал и которые подписало Министерство финансов Соединенных Штатов, будут отменены, признаны законодательно нелегитимными и аннулированы", — пояснила руководительница Razom We Stand.

Новини.LIVE сообщали, что сам Дональд Трамп резко раскритиковал призывы усилить санкции против России, назвав их авторов "глупыми людьми". Он заявлял, что новые санкции помешали бы освободить из-под стражи американца Стивена Хаббарда.

В то же время Белый дом приступил к масштабному пересмотру санкционной политики: после временного ослабления ограничений на российское дизельное топливо, которое госсекретарь Марко Рубио назвал мудрым шагом ради стабилизации рынка, Вашингтон готовит новые уступки Кремлю.

В частности, администрация Трампа рассматривает возможность отменить введенные еще в 2022 году санкции против Российского фонда прямых инвестиций и открыть путь для экспорта российских удобрений. Если США пойдут на этот шаг, это приведет к снятию ключевых банковских, логистических и страховых запретов, что может окончательно подорвать общий мировой санкционный режим против России.