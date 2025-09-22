Росіяни атакували Запоріжжя п’ятьма керованими авіабомбами 22 вересня

Гасіння пожежі в Запоріжжі. Фото: ДСНС України

У понеділок, 22 вересня, вранці російські війська завдали серію ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Ворог скерував на місто щонайменше п’ять авіабомб, які влучили в об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, яку оперативно ліквідовують рятувальники. Було пошкоджено житлові будинки, знищено й пошкоджено кілька автівок.

Гасіння пожежі. Фото: Запорізька ОВА

Комунальні служби та органи соцзахисту надають допомогу постраждалим мешканцям.

Руїни. Фото: Запорізька ОВА

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, йому надають невідкладну медичну допомогу.

"Внаслідок нічної атаки пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення. Фахівці районних адміністрацій уже обстежують територію, щоб зафіксувати всі пошкодження.

Комунальні служби вже почали закривати вибиті вікна OSB-плитами в житлових будинках", — повідомив Іван Федоров.

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко назвав три напрямки, які посилено штурмують росіяни в Запорізькій області. Він пояснив, яка тактика в російських військ.

Також в ЗСУ заявили, що росіяни можуть незабаром посилено атакувати Запоріжжя та інші міста України, адже вони накопичують ракети та дрони.