Головна Новини дня Загинули мирні жителі — наслідки атаки РФ по Запорізькій області

Загинули мирні жителі — наслідки атаки РФ по Запорізькій області

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 07:23
Росіяни атакували Запоріжжя п’ятьма керованими авіабомбами 22 вересня
Гасіння пожежі в Запоріжжі. Фото: ДСНС України

У понеділок, 22 вересня, вранці російські війська завдали серію ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Ворог скерував на місто щонайменше п’ять авіабомб, які влучили в об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Читайте також:

В Запоріжжі виникла масштабна пожежа після бомбардування

Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, яку оперативно ліквідовують рятувальники. Було пошкоджено житлові будинки, знищено й пошкоджено кілька автівок.

Запоріжжя атака
Гасіння пожежі. Фото: Запорізька ОВА

Комунальні служби та органи соцзахисту надають допомогу постраждалим мешканцям.

Запоріжжя обстріл
Руїни. Фото: Запорізька ОВА

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, йому надають невідкладну медичну допомогу.

"Внаслідок нічної атаки пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення. Фахівці районних адміністрацій уже обстежують територію, щоб зафіксувати всі пошкодження.
Комунальні служби вже почали закривати вибиті вікна OSB-плитами в житлових будинках", — повідомив Іван Федоров. 

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко назвав три напрямки, які посилено штурмують росіяни в Запорізькій області. Він пояснив, яка тактика в російських військ. 

Також в ЗСУ заявили, що росіяни можуть незабаром посилено атакувати Запоріжжя та інші міста України, адже вони накопичують ракети та дрони.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
