Головна Новини дня РФ атакувала об'єкт цивільної інфраструктури у Запоріжжі

РФ атакувала об'єкт цивільної інфраструктури у Запоріжжі

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 05:04
Обстріл Запоріжжя 22 вересня - РФ влучила в об'єкт цивільної інфраструктури, знищено авто
Пошкоджені та знищені авто через атаку РФ. Фото: глава ОВА Іван Федоров / Telegram

Зранку, 22 вересня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Під ударом був об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого знищено авто та почалася пожежа.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч проти 22 вересня

Починаючи з 04:18 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Водночас Федоров попередив, що для регіону є загроза застосування дронів. Після цього у місті пролунали вибухи та почалися пожежа.

Обстріл Запоріжжя 22 вересня - РФ влучила в об'єкт цивільної інфраструктури, знищено авто - фото 1
Пожежа у Запоріжжі після атаки РФ. Фото: глава ОВА Іван Федоров / Telegram

"Ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури. Знищено і пошкодженого автівки", — уточнив пізніше глава ОВА.

Згідно останньому повідомленню Федорова, ворог завдав по Запоріжжю 5 ударів, атакувавши об'єкти цивільної інфраструктури та промисловості. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог також атакував Суми. Росіяни вдарили дронами по промислових об'єктах та закладу освіти. Попередньо, охоронець підприємства зазнав поранень.

Окрім того, ворог атакував безпілотниками Київську область. Внаслідок обстрілу горіли будинки.

пожежа вибух Запоріжжя обстріли війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
