Обстрел Запорожья 22 сентября - РФ попала в объект гражданской инфраструктуры, уничтожено авто

РФ атаковала объект гражданской инфраструктуры в Запорожье
Утром, 22 сентября, российские оккупанты атаковали Запорожье. Под ударом был объект гражданской инфраструктуры, в результате чего уничтожено авто и начался пожар.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия обстрела Запорожья в ночь на 22 сентября
Начиная с 04:18 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. В то же время Федоров предупредил, что для региона есть угроза применения дронов. После этого в городе прогремели взрывы и начались пожар.
"Враг попал в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль", — уточнил позже глава ОВА.
Согласно последнему сообщению Федорова, враг нанес по Запорожью 5 ударов, атаковав объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Напомним, что этой ночью враг также атаковал Сумы. Россияне ударили дронами по промышленным объектам и учебному заведению. Предварительно, охранник предприятия получил ранения.
Кроме того, враг атаковал беспилотниками Киевскую область. В результате обстрела горели дома.
