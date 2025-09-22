Видео
Главная Новости дня РФ атаковала объект гражданской инфраструктуры в Запорожье

РФ атаковала объект гражданской инфраструктуры в Запорожье

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 05:04
Обстрел Запорожья 22 сентября - РФ попала в объект гражданской инфраструктуры, уничтожено авто
Поврежденные и уничтоженные авто из-за атаки РФ. Фото: глава ОВА Иван Федоров / Telegram

Утром, 22 сентября, российские оккупанты атаковали Запорожье. Под ударом был объект гражданской инфраструктуры, в результате чего уничтожено авто и начался пожар.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

Последствия обстрела Запорожья в ночь на 22 сентября

Начиная с 04:18 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. В то же время Федоров предупредил, что для региона есть угроза применения дронов. После этого в городе прогремели взрывы и начались пожар.

Обстріл Запоріжжя 22 вересня - РФ влучила в об'єкт цивільної інфраструктури, знищено авто - фото 1
Пожар в Запорожье после атаки РФ. Фото: глава ОГА Иван Федоров / Telegram

"Враг попал в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль", — уточнил позже глава ОВА.

Согласно последнему сообщению Федорова, враг нанес по Запорожью 5 ударов, атаковав объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Напомним, что этой ночью враг также атаковал Сумы. Россияне ударили дронами по промышленным объектам и учебному заведению. Предварительно, охранник предприятия получил ранения.

Кроме того, враг атаковал беспилотниками Киевскую область. В результате обстрела горели дома.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
