Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії
Росія має особливий план для атак по Запоріжжю — розвідка

Росія має особливий план для атак по Запоріжжю — розвідка

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 13:15
Росія планує масовані удари по Україні з початком опалювального сезону
Наслідки російського ракетного обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС України

Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський заявив, що ситуація на Запорізькому напрямку наразі стабілізована, однак місто перебуває під постійною загрозою нових атак. Він зазначив, що військові ЗСУ помітили стрімке нарощування арсеналу дронів і ракет в російських військ, що свідчить про планування масованих атак. 

Про це Денис Ярославський заявив в ефірі програми Ранок.LIVE.

Читайте також:

Росія готує масовані удари по Запоріжжю

Ярославський наголосив, що дрони-камікадзе та FPV-безпілотники вже здатні досягати міста, адже їхня дистанція дії сягає до 30–35 км, що дозволяє запускати їх із глибини ворожих позицій.

Він пояснив, що Росія масовоо запасається зброєю для атак на Суми та Запоріжжя.

"Я б для Запоріжжя, як і для Сум, основний акцент поставив би саме ракетні, КАБові, "Шахедні" атаки. Це пріоритет. Тим більше, ми зараз бачимо, що ворог, у нього дуже велике скупчення зараз "Герані", — сказав військовий. 

Також Денис Ярославський заявив, що Росія активно запасається реактивними дронами і припустив, коли почнуться масовані атаки. Він переконаний, що російські війська чекають на "слушний" момент.

"Окрім того, що вони починають вже тестувати і вже переходять на масове виробництво "Герань-3", тобто, на реактивній тязі, з якими нам ще прийдеться зіштовхуватися. І ми розуміємо, що зараз у них на складах вони є. Тобто, особисто моя думка, що ворог дочекається початку опалюваного сезону і почне працювати саме в період опалюваного сезону", — підсумував Ярославський. 

Нагадаємо, нещодавно премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що вже 80% підприємств готові до зимового періоду. Дехто з високопосадовців переконані, що опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву.

Також низка посадовців звернула увагу на погрозливі заяви Володимира Путіна. Вони переконані, що Росія знову націлиться на об'єкти енергетики в Україні.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
