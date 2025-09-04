Росія знову може бити по енергетиці взимку — що радять українцям

Наслідки російських атак по ТЕС. Фото: ДТЕК

Українцям слід готуватися до складнішого осінньо-зимового періоду, ніж минулого року. Російський диктатор Володимир Путін відкрито заявляє про удари по енергетичній інфраструктурі й особливо по об’єктах газопостачання.

Таку думку висловив колишній міністр енергетики Юрій Продан в ефірі Ранок.LIVE

"Будуть бити по об'єктах газопостачання. А це теплозабезпечення наших міст, і наскільки там готові ці наші системи. Коли немає теплопостачання, це треба воду спустити, для того, щоб не було катастрофічних наслідків, щоб не полопались батареї. Чи йдуть якісь тренування в місцевих органах, мені це, наприклад, невідомо", — зауважив експосадовець.

За його словами, захистити масштабні об’єкти енергетики фізично неможливо, адже це трансформатори, гідроелектростанції та інші вразливі елементи, які не можна сховати під землю. Єдиний спосіб мінімізувати наслідки — це ефективна протиповітряна оборона у ключових точках.

Він зазначив, що після масованих ударів навесні 2024 року енергетика відновилася приблизно на 50%. Решта втрат залишаються невідновленими й можуть суттєво впливати на перебої з електро- та теплопостачанням.

"Треба готуватися, знаєте, не до минулої зими, а до гіршої. Мені здається, я не хочу сказати, що будуть там блекаути, але я вважаю, що ситуація буде гірша, ніж в минулу зиму. Наші люди вже знають, як готуватись, це треба повторювати. Бажано було б, звісно, якщо є можливість кудись виїхати, там, де за межі великих міст, там, де є дрова і пічка", — наголосив Юрій Продан.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський сказав, що з підготовкою до опалювального сезону в Україні.

Також раніше заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський пояснив, які газові об'єкти уже атакувала Росія та чи буде бити по інших далі.