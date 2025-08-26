Відео
Головна Новини дня Зеленський розповів про військові доповіді та підготовку до зими

Зеленський розповів про військові доповіді та підготовку до зими

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 19:38
Зеленський повідомив про військові доповіді, підготовку до зими та дипломатичні плани
Президент України Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив про низку нарад, які відбулися 26 серпня. Йшлося про військові доповіді, підготовку до опалювального сезону та дипломатичні кроки найближчими тижнями.

Про це український лідер написав у Telegram.

Читайте також:

Активні операції та ситуація на фронті

Президент зазначив, що сьогодні заслухав військові доповіді, зокрема й від голови СБУ Василя Малюка. Він підкреслив, що Україна продовжуватиме активні оборонні та захисні операції, оскільки ворог не залишає іншого вибору.

"Українські активні операції, захисні наші операції — будемо все це продовжувати, інших варіантів ворог не залишає", — наголосив Зеленський.

Окремо Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром України щодо підготовки до зими та опалювального сезону. Він акцентував на важливості посилення співпраці з європейськими партнерами, зокрема з Єврокомісією, і відзначив досягнуті домовленості з Норвегією. Президент підкреслив, що ця співпраця допоможе забезпечити країну необхідними ресурсами у холодний період.

Також глава держави провів нараду з дипломатичною командою — представниками МЗС та Офісу Президента. За його словами, вже готуються нові контакти з лідерами країн-партнерів, які мають відбутися найближчими тижнями.

"Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними", — заявив Зеленський.

Президент подякував усім міжнародним партнерам та українцям за допомогу і підтримку, підкресливши важливість спільної боротьби.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відреагував на заяву Президента України Володимира Зеленського про нафтопровід "Дружба". 

Раніше ми також інформували, що у вівторок, 26 серпня, Зеленський звернувся до українських рятувальників, подякувавши їм за щоденну титанічну роботу. 

