Зеленський подякував рятувальникам за роботу

Титанічна робота — Зеленський подякував рятувальникам
У вівторок, 26 серпня, Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам за їхню титанічну роботу, яку вони виконують щодня. Глава держави зазначив, що надзвичайники продовжують працювати попри атаки з боку ворога.
Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.
Зеленський подякував надзвичайникам за роботу
Сьогодні, 26 серпня, Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність всім українським рятувальникам. Він зазначив, що вони виконують титанічну роботу — попри небезпеку від обстрілів РФ.
"Кожен день роботи наших рятувальників доводить, що вони справжні герої. Наші люди виконують титанічну роботу й завжди працюють для того, щоб якнайшвидше допомогти, врятувати якнайбільше життів. Після обстрілів, під повторними ударами, у прифронтових регіонах і в тилу вони завжди рятують", — зазначив лідер України.
Президент подякував за кожен день роботи рятувальників та вшанував тих надзвичайників, хто загинув.
"Дякую кожному й кожній, хто працює заради наших людей, хто дбає про тих, хто поруч. Дякую за кожен день вашої роботи. Вічна шана всім, хто загинув, рятуючи інших", — подякував Зеленський.
