Зеленський відповів, чи готова Росія до реальних поступок у війні

Зеленський відповів, чи готова Росія до реальних поступок у війні

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 17:39
Чи готова Росія до реальних поступок у війні - відповідь Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Жодні заяви Росії про те, що вони "готові не захоплювати далі Україну", не є поступками. При цьому терміни можливих зустрічей лідерів залежать виключно від позиції Росії та США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем у понеділок, 25 серпня. 

Читайте також:

Україна підтримує пропозиції про припинення вогню і переговори

"Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо", — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що висловлені російською стороною заяви про нібито готовність не захоплювати нові території не можна вважати поступками.

За словами президента, пропозиції Росії щодо виходу України з певних територій, які Росія фактично не контролює і де немає відповідної інфраструктури, також не є компромісом.

Зеленський додав, що будь-які розмови про такі питання виходять за межі міжнародного права.

"Бо саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали без будь-яких умов. Я думаю, що це стало неочікувано для "руських". І тоді "рускіє" знаходили інші причини чому не зупиняти цю війну", — пояснив Зеленський.

Український лідер підкреслив, що Україна підтримує режим тиші та прагне зупинити вбивства, і зауважив, що у випадку відмови Росії від конструктивного формату переговорів саме Сполучені Штати повинні зробити "сильні кроки" для стримування дій Путіна.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський прокоментував підготовку можливих переговорів із російською стороною, які можуть відбутися за посередництва США.  За словами глави держави, робота триває й надалі.

Тим часом Росія фактично зриває переговорний процес, про що вже висловився Зеленський. 

Володимир Зеленський переговори Україна війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
