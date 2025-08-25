Видео
Зеленский ответил, готова ли Россия к реальным уступкам в войне

Зеленский ответил, готова ли Россия к реальным уступкам в войне

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 17:39
Готова ли Россия к реальным уступкам в войне - ответ Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Никакие заявления России о том, что они "готовы не захватывать дальше Украину" не являются уступками. При этом сроки возможных встреч лидеров зависят исключительно от позиции России и США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем в понедельник, 25 августа.

Читайте также:

Украина поддерживает предложения о прекращении огня и переговоры

"Что касается уступок России, мне об этом неизвестно", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что высказанные российской стороной заявления о якобы готовности не захватывать новые территории нельзя считать уступками.

По словам президента, предложения России по выходу Украины из определенных территорий, которые Россия фактически не контролирует и где нет соответствующей инфраструктуры, также не являются компромиссом.

Зеленский добавил, что любые разговоры о таких вопросах выходят за пределы международного права.

"Потому что именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню, 7 марта прекращение огня. Мы это поддержали без каких-либо условий. Я думаю, что это стало неожиданно для "русских". И тогда "русские" находили другие причины почему не останавливать эту войну", — пояснил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина поддерживает режим тишины и стремится остановить убийства, и отметил, что в случае отказа России от конструктивного формата переговоров именно Соединенные Штаты должны сделать "сильные шаги" для сдерживания действий Путина.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский прокомментировал подготовку возможных переговоров с российской стороной, которые могут состояться при посредничестве США. По словам главы государства, работа продолжается и в дальнейшем.

Между тем Россия фактически срывает переговорный процесс, о чем уже высказался Зеленский.

Владимир Зеленский переговоры Украина война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
