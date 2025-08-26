Видео
Титаническая работа — Зеленский поблагодарил спасателей

Титаническая работа — Зеленский поблагодарил спасателей

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 11:25
Зеленский поблагодарил спасателей за работу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Во вторник, 26 августа, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спасателей за их титаническую работу, которую они выполняют ежедневно. Глава государства отметил, что чрезвычайники продолжают работать несмотря на атаки со стороны врага.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

Читайте также:
ДСНС
Украинские спасатели. Фото: ГСЧС

Зеленский поблагодарил чрезвычайников за работу

Сегодня, 26 августа, Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем украинским спасателям. Он отметил, что они выполняют титаническую работу несмотря на опасность от обстрелов РФ.

Рятувальники
Украинские спасатели. Фото: ГСЧС

"Каждый день работы наших спасателей доказывает, что они настоящие герои. Наши люди выполняют титаническую работу и всегда работают для того, чтобы как можно быстрее помочь, спасти как можно больше жизней. После обстрелов, под повторными ударами, в прифронтовых регионах и в тылу они всегда спасают", — отметил лидер Украины.

Президент поблагодарил за каждый день работы спасателей и почтил тех чрезвычайников, кто погиб.

ДСНС
Украинские спасатели. Фото: ГСЧС

"Спасибо каждому и каждой, кто работает ради наших людей, кто заботится о тех, кто рядом. Спасибо за каждый день вашей работы. Вечное уважение всем, кто погиб, спасая других", — поблагодарил Зеленский.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что недавно Зеленский ответил, готова ли Россия к реальным уступкам в полномасштабной войне.

Ранее глава государство отмечал, что Россия пытается сорвать подготовку Украины к отопительному сезону.

Владимир Зеленский ГСЧС обстрелы спасатели война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
