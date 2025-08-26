Зеленский поблагодарил спасателей за работу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Во вторник, 26 августа, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спасателей за их титаническую работу, которую они выполняют ежедневно. Глава государства отметил, что чрезвычайники продолжают работать несмотря на атаки со стороны врага.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

Украинские спасатели. Фото: ГСЧС

Украинские спасатели. Фото: ГСЧС

"Каждый день работы наших спасателей доказывает, что они настоящие герои. Наши люди выполняют титаническую работу и всегда работают для того, чтобы как можно быстрее помочь, спасти как можно больше жизней. После обстрелов, под повторными ударами, в прифронтовых регионах и в тылу они всегда спасают", — отметил лидер Украины.

Президент поблагодарил за каждый день работы спасателей и почтил тех чрезвычайников, кто погиб.

Украинские спасатели. Фото: ГСЧС

"Спасибо каждому и каждой, кто работает ради наших людей, кто заботится о тех, кто рядом. Спасибо за каждый день вашей работы. Вечное уважение всем, кто погиб, спасая других", — поблагодарил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

