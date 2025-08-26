Видео
Зеленский рассказал о военных докладах и подготовке к зиме

Зеленский рассказал о военных докладах и подготовке к зиме

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 19:38
Зеленский сообщил о военных докладах, подготовке к зиме и дипломатических планах
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ряде совещаний, которые состоялись 26 августа. Речь шла о военных докладах, подготовке к отопительному сезону и дипломатических шагах в ближайшие недели.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Читайте также:

Активные операции и ситуация на фронте

Президент отметил, что сегодня заслушал военные доклады, в том числе и от главы СБУ Василия Малюка. Он подчеркнул, что Украина будет продолжать активные оборонительные и защитные операции, поскольку враг не оставляет другого выбора.

"Украинские активные операции, защитные наши операции — будем все это продолжать, других вариантов враг не оставляет", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно Зеленский провел разговор с Премьер-министром Украины по подготовке к зиме и отопительному сезону. Он акцентировал на важности усиления сотрудничества с европейскими партнерами, в частности с Еврокомиссией, и отметил достигнутые договоренности с Норвегией. Президент подчеркнул, что это сотрудничество поможет обеспечить страну необходимыми ресурсами в холодный период.

Также глава государства провел совещание с дипломатической командой — представителями МИД и Офиса Президента. По его словам, уже готовятся новые контакты с лидерами стран-партнеров, которые должны состояться в ближайшие недели.

"Ожидаем, что ближайшие недели будут очень активными", — заявил Зеленский.

Президент поблагодарил всех международных партнеров и украинцев за помощь и поддержку, подчеркнув важность совместной борьбы.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на заявление Президента Украины Владимира Зеленского о нефтепроводе "Дружба".

Ранее мы также информировали, что во вторник, 26 августа, Зеленский обратился к украинским спасателям, поблагодарив их за ежедневную титаническую работу.

Владимир Зеленский отопительный сезон Норвегия Еврокомиссия Василий Малюк
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
