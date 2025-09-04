Видео
Главная Новости дня Экс-министр сделал тревожное заявление об отопительном сезоне

Экс-министр сделал тревожное заявление об отопительном сезоне

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 13:16
Россия снова может бить по энергетике зимой — что советуют украинцам
Последствия российских атак по ТЭС. Фото: ДТЭК

Украинцам следует готовиться к более сложному осенне-зимнему периоду, чем в прошлом году. Российский диктатор Владимир Путин открыто заявляет об ударах по энергетической инфраструктуре и особенно по объектам газоснабжения.

Такое мнение высказал бывший министр энергетики Юрий Продан в эфире Ранок.LIVE

Реклама
Читайте также:

Россия может усиленно атаковать объекты газоснабжения в Украине этой осенью и зимой

"Будут бить по объектам газоснабжения. А это теплообеспечение наших городов, и насколько там готовы эти наши системы. Когда нет теплоснабжения, это надо воду спустить, для того, чтобы не было катастрофических последствий, чтобы не полопались батареи. Идут ли какие-то тренировки в местных органах, мне это, например, неизвестно", — отметил экс-чиновник.

По его словам, защитить масштабные объекты энергетики физически невозможно, ведь это трансформаторы, гидроэлектростанции и другие уязвимые элементы, которые нельзя спрятать под землю. Единственный способ минимизировать последствия — это эффективная противовоздушная оборона в ключевых точках.

Он отметил, что после массированных ударов весной 2024 года энергетика восстановилась примерно на 50%. Остальные потери остаются невозобновленными и могут существенно влиять на перебои с электро- и теплоснабжением.

"Надо готовиться, знаете, не к прошлой зиме, а к худшей. Мне кажется, я не хочу сказать, что будут там блэкауты, но я считаю, что ситуация будет хуже, чем в прошлую зиму. Наши люди уже знают, как готовиться, это надо повторять. Желательно было бы, конечно, если есть возможность куда-то выехать, там, где за пределы крупных городов, там, где есть дрова и печка", — подчеркнул Юрий Продан.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сказал, что с подготовкой к отопительному сезону в Украине.

Также ранее заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский объяснил, какие газовые объекты уже атаковала Россия и будет ли бить по другим дальше.

