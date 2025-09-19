Видео
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Россия имеет особый план для атак по Запорожью — разведка

Россия имеет особый план для атак по Запорожью — разведка

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 13:15
Россия планирует массированные удары по Украине с началом отопительного сезона
Последствия российского ракетного обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС Украины

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил, что ситуация на Запорожском направлении сейчас стабилизирована, однако город находится под постоянной угрозой новых атак. Он отметил, что военные ВСУ заметили стремительное наращивание арсенала дронов и ракет у российских войск, что свидетельствует о планировании массированных атак.

Об этом Денис Ярославский заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

Читайте также:

Россия готовит массированные удары по Запорожью

Ярославский отметил, что дроны-камикадзе и FPV-беспилотники уже способны достигать города, ведь их дистанция действия достигает 30-35 км, что позволяет запускать их из глубины вражеских позиций.

Он пояснил, что Россия массово запасается оружием для атак на Сумы и Запорожье.

"Я бы для Запорожья, как и для Сум, основной акцент поставил бы именно ракетные, КАБовые, "Шахедные" атаки. Это приоритет. Тем более, мы сейчас видим, что враг, у него очень большое скопление сейчас "Герани", — сказал военный.

Также Денис Ярославский заявил, что Россия активно запасается реактивными дронами и предположил, когда начнутся массированные атаки. Он убежден, что российские войска ждут "удобного" момента.

"Кроме того, что они начинают уже тестировать и уже переходят на массовое производство "Герань-3", то есть, на реактивной тяге, с которыми нам еще придется сталкиваться. И мы понимаем, что сейчас у них на складах они есть. То есть, лично мое мнение, что враг дождется начала отопительного сезона и начнет работать именно в период отопительного сезона", — подытожил Ярославский.

Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что уже 80% предприятий готовы к зимнему периоду. Некоторые из чиновников убеждены, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва.

Также ряд чиновников обратили внимание на угрожающие заявления Владимира Путина. Они убеждены, что Россия снова нацелится на объекты энергетики в Украине.

