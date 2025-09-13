Готова ли Украина к отопительному сезону — ответ нардепа

Мужчина зимой греется возле батареи. Иллюстративное фото:

Народный депутат Украины Сергей Козырь рассказал о подготовке к новому отопительному сезону. Он отметил, что украинцам стоит готовиться к сложной ситуации зимой из-за атак РФ.

Об этом нардеп сказал в эфире Вечір.LIVE.

Нардеп о подготовке к отопительному сезону

Сергей Козырь отметил, что Верховная Рада Украины уже приняла все необходимые изменения в бюджет для подготовки к отопительному сезону, и теперь вопрос находится в руках правительства.

В частности, нардеп отметил, что премьер-министр Юлия Свириденко информировала, что уже 80% предприятий готовы к зиме.

Еще 2 недели назад вице-премьер Алексей Кулеба докладывал о 72% готовности, сейчас же этот показатель вырос.

Козырь отметил, что украинцам все же стоит готовиться к возможным сложностям из-за обстрелов со стороны России и непредсказуемых факторов зимой.

"Со стороны ВРУ сделаны все необходимые и расходы, и изменения в бюджет приняты. Спрогнозировать, что будет дальше зимой — очень трудно. Мы не знаем, будут удары или не будут удары, какое их количество будет. Будут ли какие-то вещи, несовместимые с продолжением работы тех или иных объектов.

Что касается обеспечения газа или чего-то другого — еще время есть. Я уверен, что это на контроле. В принципе продолжается устойчивый сезон подготовки. Но украинцам точно нужно готовиться. Быть готовыми, что могут быть тяжелые вещи. Прошлые зимы были более-менее мягкие, не знаем какой будет зима в этом году. Этот вопрос будем поднимать на комитете, будем ставить вопрос о подготовке к зиме профильным министрам и премьер-министру", — рассказал нардеп Сергей Козырь.

Недавно экс-министр энергетики Юрий Продан заявил, что украинцам следует готовиться к более сложному осенне-зимнему периоду, чем в прошлом году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, какая сейчас ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону.