Отопительный сезон 2025-2026 — украинцев ждут проблемы с газом

Этой зимой, даже во время теплых погодных условий, украинцев ждут проблемы с теплоснабжением. В прошлом году запасы газа едва позволили пройти отопительный сезон.

Об этом заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Ранок.LIVE 9 сентября.

Какие трудности возникнут во время отопительного сезона

Корольчук отметил, что даже в случае теплой зимы могут возникнуть серьезные проблемы с теплоснабжением.

"В прошлом году запасы газа едва позволили пройти отопительный сезон, промышленность сокращала работу, а крупные предприятия, как "Черкасский азот", фактически останавливались", — рассказал эксперт.

По его словам, при нормальной зиме наибольшие риски будут касаться бытовых потребителей и многоквартирных домов из-за пониженного уровня теплоносителя и возможной аварийности.

"Если эти факторы будут сочетаться, все проблемы с газом, дефицит газа, его недостаточность для потребителей, проблема, скажем так, в электроэнергии, потому что люди сразу, будет меньше тепла, они сразу включают вилку в розетку и будет дополнительная нагрузка на электрогенерацию", — добавил Юрий Корольчук.

Напомним, ранее экс-министр энергетики сделал тревожное заявление относительно отопительного сезона. Украинцам следует готовиться к более сложному осенне-зимнему периоду, чем в прошлом году.

В то же время другой эксперт заявил, что россияне начали целенаправленно бить по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины. Враг уже разрушил обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области.