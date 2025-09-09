Опалювальний сезон 2025-2026 — українців чекають проблеми з газом

Газорозподільні мережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Цієї зими, навіть під час теплих погодних умов, українців чекають проблеми з теплопостачанням. Минулого року запаси газу ледве дозволили пройти опалювальний сезон.

Про це заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE 9 вересня.

Які труднощі виникнуть під час опалювального сезону

Корольчук зауважив, що навіть у разі теплої зими можуть виникнути серйозні проблеми з теплопостачанням.

"Минулого року запаси газу ледве дозволили пройти опалювальний сезон, промисловість скорочувала роботу, а великі підприємства, як "Черкаський азот", фактично зупинялися", — розповів експерт.

За його словами, при нормальній зимі найбільші ризики стосуватимуться побутових споживачів та багатоквартирних будинків через понижений рівень теплоносія та можливу аварійність.

"Якщо ці фактори будуть поєднуватися, всі проблеми з газом, дефіцит газу, його недостатність для споживачів, проблема, скажімо так, в електроенергії, бо люди відразу, буде менше тепла, вони одразу включають вилку в розетку і буде додаткове навантаження на електрогенерацію", — додав Юрій Корольчук.

