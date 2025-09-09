Опалювальний сезон 2025-2026 — українців чекають проблеми з газом

Експерт попередив про проблеми з газом цієї зими — що не так
Цієї зими, навіть під час теплих погодних умов, українців чекають проблеми з теплопостачанням. Минулого року запаси газу ледве дозволили пройти опалювальний сезон.
Про це заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE 9 вересня.
Які труднощі виникнуть під час опалювального сезону
Корольчук зауважив, що навіть у разі теплої зими можуть виникнути серйозні проблеми з теплопостачанням.
"Минулого року запаси газу ледве дозволили пройти опалювальний сезон, промисловість скорочувала роботу, а великі підприємства, як "Черкаський азот", фактично зупинялися", — розповів експерт.
За його словами, при нормальній зимі найбільші ризики стосуватимуться побутових споживачів та багатоквартирних будинків через понижений рівень теплоносія та можливу аварійність.
"Якщо ці фактори будуть поєднуватися, всі проблеми з газом, дефіцит газу, його недостатність для споживачів, проблема, скажімо так, в електроенергії, бо люди відразу, буде менше тепла, вони одразу включають вилку в розетку і буде додаткове навантаження на електрогенерацію", — додав Юрій Корольчук.
Нагадаємо, раніше ексміністр енергетики зробив тривожну заяву щодо опалювального сезону. Українцям слід готуватися до складнішого осінньо-зимового періоду, ніж минулого року.
Водночас інший експерт заявив, що росіяни почали цілеспрямовано бити по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України. Ворог уже зруйнував збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області.
