Україна
Експерт попередив про проблеми з газом цієї зими — що не так

Експерт попередив про проблеми з газом цієї зими — що не так

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 13:58
Опалювальний сезон 2025-2026 — українців чекають проблеми з газом
Газорозподільні мережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Цієї зими, навіть під час теплих погодних умов, українців чекають проблеми з теплопостачанням. Минулого року запаси газу ледве дозволили пройти опалювальний сезон.

Про це заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE 9 вересня.

Читайте також:

Які труднощі виникнуть під час опалювального сезону 

Корольчук зауважив, що навіть у разі теплої зими можуть виникнути серйозні проблеми з теплопостачанням.

"Минулого року запаси газу ледве дозволили пройти опалювальний сезон, промисловість скорочувала роботу, а великі підприємства, як "Черкаський азот", фактично зупинялися", — розповів експерт. 

За його словами, при нормальній зимі найбільші ризики стосуватимуться побутових споживачів та багатоквартирних будинків через понижений рівень теплоносія та можливу аварійність.

"Якщо ці фактори будуть поєднуватися, всі проблеми з газом, дефіцит газу, його недостатність для споживачів, проблема, скажімо так, в електроенергії, бо люди відразу, буде менше тепла, вони одразу включають вилку в розетку і буде додаткове навантаження на електрогенерацію", — додав Юрій Корольчук. 

Нагадаємо, раніше ексміністр енергетики зробив тривожну заяву щодо опалювального сезону. Українцям слід готуватися до складнішого осінньо-зимового періоду, ніж минулого року.

Водночас інший експерт заявив, що росіяни почали цілеспрямовано бити по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України. Ворог уже зруйнував збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
