Чи готова Україна до опалювального сезону — відповідь нардепа

Народний депутат України Сергій Козир розповів про підготовку до нового опалювального сезону. Він зазначив, що українцям варто готуватися до складної ситуації взимку через атаки РФ.

Нардеп про підготовку до опалювального сезону

Сергій Козир зазначив, що Верховна Рада України вже ухвалила всі необхідні зміни до бюджету для підготовки до опалювального сезону, і тепер питання перебуває в руках уряду.

Зокрема, нардеп зазначив, що премʼєр-міністерка Юлія Свириденко інформувала, що вже 80% підприємств готові до зими.

Ще 2 тижні тому віцепремʼєр Олексій Кулеба доповідав про 72% готовності, нині ж цей показник зріс.

Козир наголосив, що українцям все ж варто готуватися до можливих складнощів через обстріли з боку Росії та непередбачувані фактори взимку.

"Зі сторони ВРУ зроблені всі необхідні й видатки, і зміни до бюджету прийняті. Спрогнозувати, що буде далі взимку — дуже важко. Ми не знаємо, будуть удари, чи не будуть удари, яка їхня кількість буде. Чи будуть якісь речі, несумісні з продовженням роботи тих або інших об'єктів.

Що стосується забезпечення газу чи чогось іншого — ще час є. Я впевнений, що це на контролі. В принципі триває сталий сезон підготовки. Але українцям точно потрібно готуватися. Бути готовими, що можуть бути важкі речі. Минулі зими були більш-менш лагідні, не знаємо якою буде зима цього року. Це питання підійматимемо на комітеті, будемо ставити питання щодо підготовки до зими профільним міністрам і прем'єр-міністерці", — розповів нардеп Сергій Козир.

Нещодавно екс міністр енергетики Юрій Продан заявив, що українцям слід готуватися до складнішого осінньо-зимового періоду, ніж минулого року.

Раніше Президент України Володимир Зеленський поінформував, яка наразі ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону.