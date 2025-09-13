Відео
Головна Новини дня Нардеп відповів, на скільки відсотків Україна готова до зими

Нардеп відповів, на скільки відсотків Україна готова до зими

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 13:28
Чи готова Україна до опалювального сезону — відповідь нардепа
Чоловік взимку гріється біля батареї. Ілюстративне фото:

Народний депутат України Сергій Козир розповів про підготовку до нового опалювального сезону. Він зазначив, що українцям варто готуватися до складної ситуації взимку через атаки РФ.

Про це нардеп сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Нардеп про підготовку до опалювального сезону

Сергій Козир зазначив, що Верховна Рада України вже ухвалила всі необхідні зміни до бюджету для підготовки до опалювального сезону, і тепер питання перебуває в руках уряду.

Зокрема, нардеп зазначив, що премʼєр-міністерка Юлія Свириденко інформувала, що вже 80% підприємств готові до зими.

Ще 2 тижні тому віцепремʼєр Олексій Кулеба доповідав про 72% готовності, нині ж цей показник зріс.

Козир наголосив, що українцям все ж варто готуватися до можливих складнощів через обстріли з боку Росії та непередбачувані фактори взимку.

"Зі сторони ВРУ зроблені всі необхідні й видатки, і зміни до бюджету прийняті. Спрогнозувати, що буде далі взимку — дуже важко. Ми не знаємо, будуть удари, чи не будуть удари, яка їхня кількість буде. Чи будуть якісь речі, несумісні з продовженням роботи тих або інших об'єктів.

Що стосується забезпечення газу чи чогось іншого — ще час є. Я впевнений, що це на контролі. В принципі триває сталий сезон підготовки. Але українцям точно потрібно готуватися. Бути готовими, що можуть бути важкі речі. Минулі зими були більш-менш лагідні, не знаємо якою буде зима цього року. Це питання підійматимемо на комітеті, будемо ставити питання щодо підготовки до зими профільним міністрам і прем'єр-міністерці", — розповів нардеп Сергій Козир.

Нещодавно екс міністр енергетики Юрій Продан заявив, що українцям слід готуватися до складнішого осінньо-зимового періоду, ніж минулого року.

Раніше Президент України Володимир Зеленський поінформував, яка наразі ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
