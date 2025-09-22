Россияне атаковали Запорожье пятью управляемыми авиабомбами 22 сентября

Тушение пожара в Запорожье. Фото: ГСЧС Украины

В понедельник, 22 сентября, утром российские войска нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Враг направил на город по меньшей мере пять авиабомб, которые попали в объекты гражданской инфраструктуры и промышленности.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, который оперативно ликвидируют спасатели. Были повреждены жилые дома, уничтожено и повреждено несколько автомобилей.

Тушение пожара. Фото: Запорожская ОГА

Коммунальные службы и органы соцзащиты оказывают помощь пострадавшим жителям.

Руины. Фото: Запорожская ОГА

По предварительным данным, погибли два человека, еще двое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ему оказывают неотложную медицинскую помощь.

"В результате ночной атаки повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения. Специалисты районных администраций уже обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения.

Коммунальные службы уже начали закрывать выбитые окна OSB-плитами в жилых домах", — сообщил Иван Федоров.

Напомним, руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко назвал три направления, которые усиленно штурмуют россияне в Запорожской области. Он объяснил, какая тактика у российских войск.

Также в ВСУ заявили, что россияне могут вскоре усиленно атаковать Запорожье и другие города Украины, ведь они накапливают ракеты и дроны.