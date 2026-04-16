Загиблий та п'ятеро постраждалих: РФ вдарила по Запоріжжю

Вдень 16 квітня росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу окупантів постраждали п'ятеро людей. Серед них — дворічний хлопчик. Відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджена покинута будівля. Також руйнувань зазнав будинок ім. Макса Гранта, де працює центр "Мазаль Тов" і щонайменше вісім житлових багатоповерхівок.

Очільник ОВА Іван Федоров, додав, що внаслідок атаки росіян одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилася до п'яти.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 16 квітня росіяни також обстріляли Дніпро. Через удар по місту загинули люди. Відомо про п'ятьох жертв атаки окупантів.

Також ми писали про те, що у ніч проти 16 квітня РФ випустила по Україні низку ракет та дронів. Окупанти завдали масованого удару по містах. Більшість ворожих цілей вдалося знищити.