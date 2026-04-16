Головна Новини дня Загиблий та п'ятеро постраждалих: РФ вдарила по Запоріжжю

Загиблий та п'ятеро постраждалих: РФ вдарила по Запоріжжю

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 19:08
Загиблий та п'ятеро постраждалих: РФ вдарила по Запоріжжю
Наслідки обстрілу Запоріжжя 16 квітня. Фото: Telegram/ivan_fedorov_zp

Вдень 16 квітня росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу окупантів постраждали п'ятеро людей. Серед них — дворічний хлопчик. Відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 16 квітня

Внаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджена покинута будівля. Також руйнувань зазнав будинок ім. Макса Гранта, де працює центр "Мазаль Тов" і щонайменше вісім житлових багатоповерхівок.

Обстріл Запоріжжя 16 квітня
Повідомлення Федорова. Фото: скриншот

Очільник ОВА Іван Федоров, додав, що внаслідок атаки росіян одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилася до п'яти.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 16 квітня
Повідомлення про збільшення кількості постраждалих. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 16 квітня росіяни також обстріляли Дніпро. Через удар по місту загинули люди. Відомо про п'ятьох жертв атаки окупантів.

Також ми писали про те, що у ніч проти 16 квітня РФ випустила по Україні низку ракет та дронів. Окупанти завдали масованого удару по містах. Більшість ворожих цілей вдалося знищити.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
