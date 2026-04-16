Погибший и пятеро пострадавших: РФ ударила по Запорожью

Днем 16 апреля россияне в очередной раз атаковали Запорожье. В результате обстрела оккупантов пострадали пять человек. Среди них - двухлетний мальчик. Известно об одном погибшем.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

В результате обстрела Запорожья повреждено заброшенное здание. Также разрушениям подвергся дом им. Макса Гранта, где работает центр "Мазаль Тов" и по меньшей мере восемь жилых многоэтажек.

Глава ОВА Иван Федоров, добавил, что в результате атаки россиян один человек погиб. Количество пострадавших увеличилось до пяти.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 16 апреля россияне также обстреляли Днепр. Из-за удара по городу погибли люди. Известно о пяти жертвах атаки оккупантов.

