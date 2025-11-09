Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗАЕС знову під'єднали до резервного живлення — деталі від МАГАТЕ

ЗАЕС знову під'єднали до резервного живлення — деталі від МАГАТЕ

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 09:00
Оновлено: 09:22
ЗАЕС отримала резервне електропостачання — деталі від МАГАТЕ
Запорізька АЕС. Фото: ЗОВА

Запорізька атомна електростанція знову отримала резервне електроживлення. Об'єкт під'єднали до мережі по лінії 330 кВ вперше за пів року. 

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в соцмережі Х 8 листопада. 

Реклама
Читайте також:

Ситуація на Запорізькій АЕС 9 листопада

У МАГАТЕ повідомили, що після завершення ремонту лінію електропередач 330 кВ "Феросплавна-1" знову під'єднали до Запорізької АЕС. Зазначається, що це дало змогу вперше за шість місяців забезпечити об'єкт резервним електропостачанням.

Зазначається, що відновлення цієї лінії стало значущою подією в контексті забезпечення стійкості енергопостачання найбільшої атомної станції України.

Водночас глава МАГАТЕ Рафель Гроссі заявив, що "це вирішальний крок для ядерної безпеки". 

"Після відновлення минулого місяця лінії 750 кВ "Дніпровська" нове підключення значно посилило стабільність енергопостачання станції. Це хороший день для ядерної безпеки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 жовтня Запорізька АЕС вийшла з найдовшого блекауту. Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої електростанції. 

Вже 7 листопада Гроссі заявив, що поблизу ЗАЕС оголосили перемир’я для ремонту ліній електропередач. Це потрібно, аби запобігти потенційній ядерній аварії.

ЗАЕС МАГАТЕ окупація війна в Україні Запорізька АЕС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації