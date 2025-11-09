ЗАЕС отримала резервне електропостачання — деталі від МАГАТЕ

Запорізька АЕС. Фото: ЗОВА

Запорізька атомна електростанція знову отримала резервне електроживлення. Об'єкт під'єднали до мережі по лінії 330 кВ вперше за пів року.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в соцмережі Х 8 листопада.

У МАГАТЕ повідомили, що після завершення ремонту лінію електропередач 330 кВ "Феросплавна-1" знову під'єднали до Запорізької АЕС. Зазначається, що це дало змогу вперше за шість місяців забезпечити об'єкт резервним електропостачанням.

Зазначається, що відновлення цієї лінії стало значущою подією в контексті забезпечення стійкості енергопостачання найбільшої атомної станції України.

Водночас глава МАГАТЕ Рафель Гроссі заявив, що "це вирішальний крок для ядерної безпеки".

"Після відновлення минулого місяця лінії 750 кВ "Дніпровська" нове підключення значно посилило стабільність енергопостачання станції. Це хороший день для ядерної безпеки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 жовтня Запорізька АЕС вийшла з найдовшого блекауту. Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої електростанції.

Вже 7 листопада Гроссі заявив, що поблизу ЗАЕС оголосили перемир’я для ремонту ліній електропередач. Це потрібно, аби запобігти потенційній ядерній аварії.