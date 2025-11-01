Відео
Україна
Новини
Глава МАГАТЕ грає на боці Росії, — Попенко

Глава МАГАТЕ грає на боці Росії, — Попенко

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 06:32
Оновлено: 06:32
Попенко заявив, що Гроссі працює в більшості на Росії
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Фото: скриншот з відео

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі є людиною, яка в більшості працює на Російську Федерацію. Про це свідчать низка його заяв.

Про це в ефірі День.LIVE заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Читайте також:

Що сказав Попенко про Гроссі

Олег Попенко зазначив, що в травні 2022 року, Рафаель Гроссі заяви в одному з інтерв'ю, що РФ була змушена захопити Запорізьку АЕС, оскільки Україна нібито розробляла там збройний плутоній.

"Я це інтерв'ю в себе поставив в соціальних мережах. Тобто зрозумійте, що половина працівників МАГАТЕ — це росіяни. І я глибоко впевнений, що Рафаель Гросі — це людина, яка працює в більшості на Росію. І він виконує все, що там їхні внутрішні домовленості. Тому його це констатація фактів не більше, ніж блюзнірство по відношенню до України", — заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Окрім того, він закликав українські зовнішньополітичні відомства донести світу, що нинішні удари РФ — це не військові цілі, а звичайний терор.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що 18 жовтня на ЗАЕС розпочалися роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередач. Це сталося після місячної перерви.

Також ми писали, що атака РФ 30 жовтня була спрямована в тому числі по енергетичній інфраструктурі України. Через це деякі АЕС втратили доступ до електромереж.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
