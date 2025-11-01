Попенко заявив, що Гроссі працює в більшості на Росії

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Фото: скриншот з відео

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі є людиною, яка в більшості працює на Російську Федерацію. Про це свідчать низка його заяв.

Про це в ефірі День.LIVE заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Що сказав Попенко про Гроссі

Олег Попенко зазначив, що в травні 2022 року, Рафаель Гроссі заяви в одному з інтерв'ю, що РФ була змушена захопити Запорізьку АЕС, оскільки Україна нібито розробляла там збройний плутоній.

"Я це інтерв'ю в себе поставив в соціальних мережах. Тобто зрозумійте, що половина працівників МАГАТЕ — це росіяни. І я глибоко впевнений, що Рафаель Гросі — це людина, яка працює в більшості на Росію. І він виконує все, що там їхні внутрішні домовленості. Тому його це констатація фактів не більше, ніж блюзнірство по відношенню до України", — заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Окрім того, він закликав українські зовнішньополітичні відомства донести світу, що нинішні удари РФ — це не військові цілі, а звичайний терор.

