Відновлення пошкоджених ліній електропередач на ЗАЕС - що відомо

Ремонт на ЗАЕС. Фото: МАГАТЕ

На Запорізькій атомній електростанції розпочалися роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередач. Це сталося після місячної перерви.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, передає МАГАТЕ.

Відновлення пошкоджених ліній електропередач на ЗАЕС

За його словами, ремонт став можливим після встановлення локальних зон припинення вогню, що дало змогу забезпечити безпечні умови для фахівців. Відновлення зовнішнього електропостачання є критично важливим для підтримки ядерної безпеки об’єкта.

Гроссі також відзначив, що обидві сторони конструктивно співпрацюють із МАГАТЕ для реалізації комплексного плану ремонту, спрямованого на стабілізацію ситуації на станції.

Реакція Міненерго на відновлення ремонту на ЗАЕС

Українські енергетики знову працюють над відновленням електропостачання до Запорізької атомної електростанції. Як повідомили в Міністерстві енергетики, наразі тривають ремонтні роботи на лініях, що живлять об’єкт.

Пост Міненерго. Фото: скриншот

"Це вже 42-й раз від початку повномасштабного вторгнення, коли українські енергетики відновлюють лінії, які живлять станцію", — говориться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що підключення ЗАЕС до української енергосистеми та стабільна робота станції під контролем українських спеціалістів є ключовими умовами для запобігання аваріям та інцидентам на найбільшому ядерному об’єкті Європи.

Міненерго також підкреслює, що єдиною причиною загроз для ядерної безпеки залишаються дії Росії — окупація ЗАЕС та постійні обстріли енергетичної інфраструктури України, які створюють безпрецедентні ризики для всієї Європи.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС блекаут тривав з 23 вересня. Зеленський назвав це "божевіллям". Функціонування станції підтримується лише за рахунок резервних генераторів.

Міненерго ще 1 жовтня повідомляло, що пального на ЗАЕС лишилося на 10 днів. Була велика загроза ядерній безпеці.