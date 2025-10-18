Відео
Головна Новини дня Місячний блекаут — на ЗАЕС ремонтують лінії електропередач

Місячний блекаут — на ЗАЕС ремонтують лінії електропередач

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 15:41
Оновлено: 16:01
Відновлення пошкоджених ліній електропередач на ЗАЕС - що відомо
Ремонт на ЗАЕС. Фото: МАГАТЕ

На Запорізькій атомній електростанції розпочалися роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередач. Це сталося після місячної перерви.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, передає МАГАТЕ.

Читайте також:

Місячний блекаут — на ЗАЕС ремонтують лінії електропередач - фото 1

Відновлення пошкоджених ліній електропередач на ЗАЕС

За його словами, ремонт став можливим після встановлення локальних зон припинення вогню, що дало змогу забезпечити безпечні умови для фахівців. Відновлення зовнішнього електропостачання є критично важливим для підтримки ядерної безпеки об’єкта.

Гроссі також відзначив, що обидві сторони конструктивно співпрацюють із МАГАТЕ для реалізації комплексного плану ремонту, спрямованого на стабілізацію ситуації на станції.

Місячний блекаут — на ЗАЕС ремонтують лінії електропередач - фото 2
Ремонт на ЗАЕС. Фото: МАГАТЕ

Реакція Міненерго на відновлення ремонту на ЗАЕС

Українські енергетики знову працюють над відновленням електропостачання до Запорізької атомної електростанції. Як повідомили в Міністерстві енергетики, наразі тривають ремонтні роботи на лініях, що живлять об’єкт.

Місячний блекаут — на ЗАЕС ремонтують лінії електропередач - фото 3
Пост Міненерго. Фото: скриншот

"Це вже 42-й раз від початку повномасштабного вторгнення, коли українські енергетики відновлюють лінії, які живлять станцію", — говориться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що підключення ЗАЕС до української енергосистеми та стабільна робота станції під контролем українських спеціалістів є ключовими умовами для запобігання аваріям та інцидентам на найбільшому ядерному об’єкті Європи.

Міненерго також підкреслює, що єдиною причиною загроз для ядерної безпеки залишаються дії Росії — окупація ЗАЕС та постійні обстріли енергетичної інфраструктури України, які створюють безпрецедентні ризики для всієї Європи.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС блекаут тривав з 23 вересня. Зеленський назвав це "божевіллям".  Функціонування станції підтримується лише за рахунок резервних генераторів.

Міненерго ще 1 жовтня повідомляло, що пального на ЗАЕС лишилося на 10 днів. Була велика загроза ядерній безпеці.

Міненерго АЕС ЗАЕС МАГАТЕ Атомна електростанція
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
