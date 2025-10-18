Восстановление поврежденных линий электропередач на ЗАЭС - что известно

Ремонт на ЗАЭС. Фото: МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции начались работы по восстановлению поврежденных линий электропередач. Это произошло после месячного перерыва.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает МАГАТЭ.

Восстановление поврежденных линий электропередач на ЗАЭС

По его словам, ремонт стал возможным после установления локальных зон прекращения огня, что позволило обеспечить безопасные условия для специалистов. Восстановление внешнего электроснабжения является критически важным для поддержания ядерной безопасности объекта.

Гросси также отметил, что обе стороны конструктивно сотрудничают с МАГАТЭ для реализации комплексного плана ремонта, направленного на стабилизацию ситуации на станции.

Реакция Минэнерго на возобновление ремонта на ЗАЭС

Украинские энергетики снова работают над восстановлением электроснабжения Запорожской атомной электростанции. Как сообщили в Министерстве энергетики, сейчас продолжаются ремонтные работы на линиях, питающих объект.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

"Это уже 42-й раз с начала полномасштабного вторжения, когда украинские энергетики восстанавливают линии, питающие станцию", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что подключение ЗАЭС к украинской энергосистеме и стабильная работа станции под контролем украинских специалистов являются ключевыми условиями для предотвращения аварий и инцидентов на крупнейшем ядерном объекте Европы.

Минэнерго также подчеркивает, что единственной причиной угроз для ядерной безопасности остаются действия России — оккупация ЗАЭС и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, которые создают беспрецедентные риски для всей Европы.

Напомним, на Запорожской АЭС блэкаут продолжался с 23 сентября. Зеленский назвал это "безумием". Функционирование станции поддерживается только за счет резервных генераторов.

Минэнерго еще 1 октября сообщало, что горючего на ЗАЭС осталось на 10 дней. Была большая угроза ядерной безопасности.