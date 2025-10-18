Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лунный блэкаут — на ЗАЭС ремонтируют линии электропередач

Лунный блэкаут — на ЗАЭС ремонтируют линии электропередач

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 15:41
обновлено: 16:01
Восстановление поврежденных линий электропередач на ЗАЭС - что известно
Ремонт на ЗАЭС. Фото: МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции начались работы по восстановлению поврежденных линий электропередач. Это произошло после месячного перерыва.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает МАГАТЭ.

Реклама
Читайте также:

Лунный блэкаут — на ЗАЭС ремонтируют линии электропередач - фото 1

Восстановление поврежденных линий электропередач на ЗАЭС

По его словам, ремонт стал возможным после установления локальных зон прекращения огня, что позволило обеспечить безопасные условия для специалистов. Восстановление внешнего электроснабжения является критически важным для поддержания ядерной безопасности объекта.

Гросси также отметил, что обе стороны конструктивно сотрудничают с МАГАТЭ для реализации комплексного плана ремонта, направленного на стабилизацию ситуации на станции.

Лунный блэкаут — на ЗАЭС ремонтируют линии электропередач - фото 2
Ремонт на ЗАЭС. Фото: МАГАТЭ

Реакция Минэнерго на возобновление ремонта на ЗАЭС

Украинские энергетики снова работают над восстановлением электроснабжения Запорожской атомной электростанции. Как сообщили в Министерстве энергетики, сейчас продолжаются ремонтные работы на линиях, питающих объект.

Лунный блэкаут — на ЗАЭС ремонтируют линии электропередач - фото 3
Пост Минэнерго. Фото: скриншот

"Это уже 42-й раз с начала полномасштабного вторжения, когда украинские энергетики восстанавливают линии, питающие станцию", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что подключение ЗАЭС к украинской энергосистеме и стабильная работа станции под контролем украинских специалистов являются ключевыми условиями для предотвращения аварий и инцидентов на крупнейшем ядерном объекте Европы.

Минэнерго также подчеркивает, что единственной причиной угроз для ядерной безопасности остаются действия России — оккупация ЗАЭС и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, которые создают беспрецедентные риски для всей Европы.

Напомним, на Запорожской АЭС блэкаут продолжался с 23 сентября. Зеленский назвал это "безумием". Функционирование станции поддерживается только за счет резервных генераторов.

Минэнерго еще 1 октября сообщало, что горючего на ЗАЭС осталось на 10 дней. Была большая угроза ядерной безопасности.

Минэнерго АЭС ЗАЭС МАГАТЭ Атомная электростанция
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации