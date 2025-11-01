Видео
Видео

Глава МАГАТЭ играет на стороне России, — Попенко

Дата публикации 1 ноября 2025 06:32
обновлено: 06:32
Попенко заявил, что Гросси работает в большинстве на России
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Фото: скриншот из видео

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси является человеком, который в большинстве работает на Российскую Федерацию. Об этом свидетельствуют ряд его заявлений. 

Об этом в эфире День.LIVE заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Олег Попенко отметил, что в мае 2022 года, Рафаэль Гросси заявил в одном из интервью, что РФ была вынуждена захватить Запорожскую АЭС, поскольку Украина якобы разрабатывала там оружейный плутоний.

"Я это интервью у себя поставил в социальных сетях. То есть поймите, что половина работников МАГАТЭ — это россияне. И я глубоко уверен, что Рафаэль Гроси — это человек, который работает в большинстве на Россию. И он выполняет все, что там их внутренние договоренности. Поэтому его это констатация фактов не более, чем кощунство по отношению к Украине", — заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Кроме того, он призвал украинские внешнеполитические ведомства донести миру, что нынешние удары РФ - это не военные цели, а обычный террор.

Напомним, недавно мы писали, что 18 октября на ЗАЭС начались работы по восстановлению поврежденных линий электропередач. Это произошло после месячного перерыва.

Также мы писали, что атака РФ 30 октября была направлена в том числе по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого некоторые АЭС потеряли доступ к электросетям.

сфера энергетики ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
