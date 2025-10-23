Запорізька АЕС вийшла з десятого блекауту — Міненерго

Тимчасово окупована ЗАЕС. Фото: Reuters

Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції. Відтак ЗАЕС вийшла з десятого блекауту.

Про це інформує Міністерка енергетики України Світлана Гринчук у четвер, 23 жовтня, у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Запорізька АЕС вийшла з найдовшого блекауту — що відомо

У четвер, 23 жовтня, стало відомо що Запорізька атомна електростанція вийшла з найдовшого блекауту — десятого.

"ЗАЕС вийшла з блекауту: енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Це дозволило вивести станцію з режиму повного — десятого за ліком блекауту, — в якому вона перебувала протягом останнього місяця", — повідомила міністерка енергетики.

Також вона додала, що після завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська", триває ремонт лінії 330 кВ "Феросплавна".

Очільниця Міненерго зауважила, що весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно шляхом роботи аварійних дизель-генераторів. Це створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту.

Гринчук пояснила, що причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з’єднують ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

За даними міністерки, 42 рази від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення станції.

"Водночас єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є повна демілітаризація, деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора — Енергоатом.

Вдячна кожному енергетику, International Atomic Energy Agency (IAEA) та всім нашим партнерам за їхню непохитну підтримку та зусилля, спрямовані на гарантування ядерної безпеки", — резюмувала Світлана Гринчук.

Скриншот повідомлення Гринчук/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно енергетичний експерт попередив про ризики катастрофи на ЗАЕС.

Раніше ми інформували, що атомний наглядовий орган ООН наполягає на припиненні вогню поблизу ЗАЕС.