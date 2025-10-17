Без Каховського водосховища ЗАЕС не зможе працювати — експерт

Запорізька АЕС. Ілюстративне фото: Depositphotos

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що повноцінна робота Запорізької АЕС неможлива без Каховського водосховища. Зокрема, він зазначив, що ризики катастрофи зростають у рази допоки там перебувають російські окупанти.

Про це Володимир Омельченко сказав в ефірі Ранок LIVE.

Запорізька АЕС — яка наразі ситуація та ризики

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що повноцінна експлуатація Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) без Каховського водосховища неможлива.

Водночас він додав, що можливі лише тимчасові рішення, але тільки в разі повернення станції під контроль України.

"Думаю, що ні, не можлива безпечна експлуатація ЗАЕС без Каховського водосховища. Але можуть бути тимчасові рішення. Два блоки можливо можуть працювати. Безпечна експлуатація станції можлива лише тоді, коли вона буде знаходитися під повним контролем Енергоатому і Державної інспекції з ядерного регулювання", — сказав Омельченко.

Крім того, експерт застеріг, що якщо контроль залишиться за Росією, ризики катастрофи зростають у рази.

За словами фахівця, кожен блок ЗАЕС має свою специфіку, а нові системи безпеки й регламенти, що впроваджувались останні 30 років, окупанти не знають і навіть не намагаються вивчити.

"Якщо станція буде знаходитися у руках Росії — ризики великої аварії зростають на порядки. Тому що там недостатньо персоналу", — сказав експерт.

Нагадаємо, що нещодавно в ООН заявили, що Запорізька АЕС у небезпеці.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що РФ має намір знову інтегрувати захоплену Запорізьку АЕС до своєї енергомережі.