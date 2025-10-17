Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На ЗАЭС растут риски катастрофы — энергетический эксперт

На ЗАЭС растут риски катастрофы — энергетический эксперт

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 13:57
обновлено: 13:59
Без Каховского водохранилища ЗАЭС не сможет работать — эксперт
Запорожская АЭС. Иллюстративное фото: Depositphotos

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что полноценная работа Запорожской АЭС невозможна без Каховского водохранилища. В частности, он отметил, что риски катастрофы возрастают в разы пока там находятся российские оккупанты.

Об этом Владимир Омельченко сказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Запорожская АЭС — какая сейчас ситуация и риски

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что полноценная эксплуатация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) без Каховского водохранилища невозможна.

В то же время он добавил, что возможны лишь временные решения, но только в случае возвращения станции под контроль Украины.

"Думаю, что нет, не возможна безопасная эксплуатация ЗАЭС без Каховского водохранилища. Но могут быть временные решения. Два блока возможно могут работать. Безопасная эксплуатация станции возможна лишь тогда, когда она будет находиться под полным контролем Энергоатома и Государственной инспекции по ядерному регулированию", — сказал Омельченко.

Кроме того, эксперт предостерег, что если контроль останется за Россией, риски катастрофы возрастают в разы.

По словам специалиста, каждый блок ЗАЭС имеет свою специфику, а новые системы безопасности и регламенты, которые внедрялись последние 30 лет, оккупанты не знают и даже не пытаются изучить.

"Если станция будет находиться в руках России — риски крупной аварии возрастают на порядки. Потому что там недостаточно персонала", — сказал эксперт.

Напомним, что недавно в ООН заявили, что Запорожская АЭС в опасности.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что РФ намерена снова интегрировать захваченную Запорожскую АЭС в свою энергосеть.

АЭС ЗАЭС Каховская ГЭС оккупация катастрофа война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации