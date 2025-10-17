Без Каховского водохранилища ЗАЭС не сможет работать — эксперт

Запорожская АЭС. Иллюстративное фото: Depositphotos

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что полноценная работа Запорожской АЭС невозможна без Каховского водохранилища. В частности, он отметил, что риски катастрофы возрастают в разы пока там находятся российские оккупанты.

Об этом Владимир Омельченко сказал в эфире Ранок.LIVE.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что полноценная эксплуатация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) без Каховского водохранилища невозможна.

В то же время он добавил, что возможны лишь временные решения, но только в случае возвращения станции под контроль Украины.

"Думаю, что нет, не возможна безопасная эксплуатация ЗАЭС без Каховского водохранилища. Но могут быть временные решения. Два блока возможно могут работать. Безопасная эксплуатация станции возможна лишь тогда, когда она будет находиться под полным контролем Энергоатома и Государственной инспекции по ядерному регулированию", — сказал Омельченко.

Кроме того, эксперт предостерег, что если контроль останется за Россией, риски катастрофы возрастают в разы.

По словам специалиста, каждый блок ЗАЭС имеет свою специфику, а новые системы безопасности и регламенты, которые внедрялись последние 30 лет, оккупанты не знают и даже не пытаются изучить.

"Если станция будет находиться в руках России — риски крупной аварии возрастают на порядки. Потому что там недостаточно персонала", — сказал эксперт.

Напомним, что недавно в ООН заявили, что Запорожская АЭС в опасности.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что РФ намерена снова интегрировать захваченную Запорожскую АЭС в свою энергосеть.