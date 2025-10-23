Видео
Главная Новости дня ЗАЭС вышла из самого длинного блэкаута — детали от Минэнерго

ЗАЭС вышла из самого длинного блэкаута — детали от Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 13:44
обновлено: 14:14
Запорожская АЭС вышла из десятого блэкаута — Минэнерго
Временно оккупированная ЗАЭС. Фото: Reuters

Энергетики возобновили питание временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. Поэтому ЗАЭС вышла из десятого блэкаута.

Об этом информирует министр энергетики Украины Светлана Гринчук в четверг, 23 октября, в Facebook.

В четверг, 23 октября, стало известно, что Запорожская атомная электростанция вышла из самого длинного блэкаута — десятого.

"ЗАЭС вышла из блэкаута: энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Это позволило вывести станцию из режима полного — десятого по счету блэкаута, — в котором она находилась в течение последнего месяца", — сообщила министр энергетики.

Также она добавила, что после завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская", продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная".

Руководительница Минэнерго отметила, что все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно путем работы аварийных дизель-генераторов. Это создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента.

Гринчук объяснила, что причиной месячного обесточивания стали действия российских оккупационных войск, которые систематически обстреливают и повреждают линии электропередач, соединяющие ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

По данным министра, 42 раза с начала полномасштабного вторжения украинские энергетики восстанавливали линии питания станции.

"Вместе с тем единственным путем к обеспечению долгосрочной ядерной безопасности является полная демилитаризация, деоккупация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный законный контроль украинского оператора — Энергоатом.

Благодарна каждому энергетику, International Atomic Energy Agency (IAEA) и всем нашим партнерам за их непоколебимую поддержку и усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности", — резюмировала Светлана Гринчук.

ЗАЕС
Скриншот сообщения Гринчук/Facebook

Напомним, что недавно энергетический эксперт предупредил о рисках катастрофы на ЗАЭС.

Ранее мы информировали, что атомный надзорный орган ООН настаивает на прекращении огня вблизи ЗАЭС.

россияне ЗАЭС оккупация война в Украине Запорожская АЭС энергетика
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
