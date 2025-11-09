ЗАЭС получила резервное электроснабжение — детали от МАГАТЭ

Запорожская АЭС. Фото: ЗОВА

Запорожская атомная электростанция снова получила резервное электропитание. Объект подключили к сети по линии 330 кВ впервые за полгода.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х 8 ноября.

В МАГАТЭ сообщили, что после завершения ремонта линию электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1" снова подключили к Запорожской АЭС. Отмечается, что это позволило впервые за шесть месяцев обеспечить объект резервным электроснабжением.

Отмечается, что восстановление этой линии стало значимым событием в контексте обеспечения устойчивости энергоснабжения крупнейшей атомной станции Украины.

В то же время глава МАГАТЭ Рафель Гросси заявил, что "это решающий шаг для ядерной безопасности".

"После восстановления в прошлом месяце линии 750 кВ "Днепровская" новое подключение значительно усилило стабильность энергоснабжения станции. Это хороший день для ядерной безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 октября Запорожская АЭС вышла из самого длинного блэкаута. Энергетики восстановили питание временно оккупированной электростанции.

Уже 7 ноября Гросси заявил, что вблизи ЗАЭС объявили перемирие для ремонта линий электропередач. Это нужно, чтобы предотвратить потенциальную ядерную аварию.