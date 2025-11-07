Вблизи ЗАЭС объявили перемирие для ремонта линий электропередач

Запорожская АЭС. Фото: depositphotos.com

Вблизи Запорожской атомной электростанции установили локальное перемирие, чтобы обеспечить проведение ремонтных работ на поврежденных линиях электросетей и предотвратить потенциальную ядерную аварию.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу, 7 ноября.

Вблизи ЗАЭС объявили перемирие

По его словам, сегодня утром началось разминирование территории вокруг линии "Ферросплавная-1", повреждение которой шесть месяцев назад привело к прерыванию электроснабжения ЗАЭС. Меры безопасности должны обеспечить возможность проведения ремонта, который, по плану, стартует уже завтра и продлится несколько дней.

Наблюдение за ходом работ будут осуществлять специалисты МАГАТЭ по обе стороны линии фронта. Это уже второе локальное перемирие возле станции: предыдущее было достигнуто в октябре, когда удалось восстановить питание ЗАЭС через линию "Днепровская".

Хотя реакторы станции сейчас не производят электроэнергии, ЗАЭС нуждается в стабильном питании для работы насосов охлаждения активной зоны реакторов и отработанного топлива. Потеря внешнего энергоснабжения может привести к перегреву и риску расплавления ядерного топлива, что создает угрозу радиоактивного выброса.

После последнего повреждения сетей станция несколько месяцев работала на аварийных дизельных генераторах, которые поддерживали критически важные системы в рабочем состоянии.

