Вблизи ЗАЭС объявили перемирие для ремонта линий электропередач

Дата публикации 7 ноября 2025 19:44
обновлено: 19:44
Вблизи ЗАЭС объявили перемирие для ремонта линий электропередач
Запорожская АЭС. Фото: depositphotos.com

Вблизи Запорожской атомной электростанции установили локальное перемирие, чтобы обеспечить проведение ремонтных работ на поврежденных линиях электросетей и предотвратить потенциальную ядерную аварию.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу, 7 ноября.

По его словам, сегодня утром началось разминирование территории вокруг линии "Ферросплавная-1", повреждение которой шесть месяцев назад привело к прерыванию электроснабжения ЗАЭС. Меры безопасности должны обеспечить возможность проведения ремонта, который, по плану, стартует уже завтра и продлится несколько дней.

Наблюдение за ходом работ будут осуществлять специалисты МАГАТЭ по обе стороны линии фронта. Это уже второе локальное перемирие возле станции: предыдущее было достигнуто в октябре, когда удалось восстановить питание ЗАЭС через линию "Днепровская".

Хотя реакторы станции сейчас не производят электроэнергии, ЗАЭС нуждается в стабильном питании для работы насосов охлаждения активной зоны реакторов и отработанного топлива. Потеря внешнего энергоснабжения может привести к перегреву и риску расплавления ядерного топлива, что создает угрозу радиоактивного выброса.

После последнего повреждения сетей станция несколько месяцев работала на аварийных дизельных генераторах, которые поддерживали критически важные системы в рабочем состоянии.

Напомним, что недавно энергетический эксперт предупредил о рисках катастрофы на ЗАЭС.

Ранее мы информировали, что атомный надзорный орган ООН настаивает на прекращении огня вблизи ЗАЭС.

ЗАЭС МАГАТЭ Запорожская АЭС ядерная опасность ядерная энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
