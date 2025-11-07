Поблизу ЗАЕС оголосили перемир’я для ремонту ліній електропередач

Запорізька АЕС. Фото: depositphotos.com

Поблизу Запорізької атомної електростанції встановили локальне перемир’я, аби забезпечити проведення ремонтних робіт на пошкоджених лініях електромереж і запобігти потенційній ядерній аварії.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у п'ятницю, 7 листопада.

Поблизу ЗАЕС оголосили перемир’я

За його словами, сьогодні вранці розпочалося розмінування території навколо лінії "Феросплавна-1", пошкодження якої шість місяців тому призвело до переривання електропостачання ЗАЕС. Безпекові заходи мають забезпечити можливість проведення ремонту, який, за планом, стартує вже завтра й триватиме кілька днів.

Спостереження за ходом робіт здійснюватимуть фахівці МАГАТЕ з обох боків лінії фронту. Це вже друге локальне перемир’я біля станції: попереднє було досягнуто в жовтні, коли вдалося відновити живлення ЗАЕС через лінію "Дніпровська".

Хоча реактори станції нині не виробляють електроенергії, ЗАЕС потребує стабільного живлення для роботи насосів охолодження активної зони реакторів і відпрацьованого палива. Втрата зовнішнього енергопостачання може призвести до перегріву та ризику розплавлення ядерного палива, що створює загрозу радіоактивного викиду.

Після останнього пошкодження мереж станція кілька місяців працювала на аварійних дизельних генераторах, які підтримували критично важливі системи в робочому стані.

