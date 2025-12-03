Відмова ЄС від російського газу — Сіярто зробив заяву

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна та Словаччина подадуть до суду проти заборони ЄС на постачання газу з Росії. За його словами, "нові обмеження неприйнятні".

Про це пише Sky News.

Угорщина погрожує через відмову від газу РФ

Сіярто заявив, що Угорщина та Словаччина оскаржать у суді угоду ЄС про поступову відмову від російського газу до вересня наступного року. Він вважає, що "це неможливо прийняти", оскільки його країна не може забезпечити постачання енергії без російських джерел.

Зазначимо, що Угорщина та Словаччина досі купують викопне паливо в Росії. Тепер вони хочуть почати судовий процес у найвищому суді ЄС.

Що передувало

Нагадаємо, 3 грудня в ЄС встановили дату повної відмови від російського газу. Якщо документ буде ухвалено, то заборону запровадять до 2027 року.

Також відомо, що ЄС витратив на енергоресурси РФ більше, ніж на допомогу Україні. У Швеції вважають, що така диспропорція є неприйнятною та має бути виправлена.