Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Заборона на постачання газу з РФ — Угорщина вибухнула погрозами

Заборона на постачання газу з РФ — Угорщина вибухнула погрозами

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 16:12
Відмова ЄС від російського газу — Сіярто зробив заяву
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна та Словаччина подадуть до суду проти заборони ЄС на постачання газу з Росії. За його словами, "нові обмеження неприйнятні".

Про це пише Sky News. 

Реклама
Читайте також:

Угорщина погрожує через відмову від газу РФ

Сіярто заявив, що Угорщина та Словаччина оскаржать у суді угоду ЄС про поступову відмову від російського газу до вересня наступного року. Він вважає, що "це неможливо прийняти", оскільки його країна не може забезпечити постачання енергії без російських джерел.

Зазначимо, що Угорщина та Словаччина досі купують викопне паливо в Росії. Тепер вони хочуть почати судовий процес у найвищому суді ЄС. 

Що передувало

Нагадаємо, 3 грудня в ЄС встановили дату повної відмови від російського газу. Якщо документ буде ухвалено, то заборону запровадять до 2027 року.

Також відомо, що ЄС витратив на енергоресурси РФ більше, ніж на допомогу Україні. У Швеції вважають, що така диспропорція є неприйнятною та має бути виправлена.

Угорщина Словаччина газ ЄС Петер Сіярто Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації